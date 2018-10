El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Bajo presión durante días en Alemania, el presidente del grupo industrial Siemens, Joe Kaeser, a regañadientes declaró este lunes que no participará en el foro económico de Riad, tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

"Me tomé todo el tiempo necesario para decidir si participar o no en la 'Future Investment Initiative' en Riad", escribe Joe Kaeser en un largo mensaje enviado a través de la red social profesional Linkedin. Finalmente, "no participaré en la FII 2018. Es la decisión más limpia pero no la más valiente", añade.

A su parecer, hubiera sido "más valiente" ir a la conferencia y expresarse públicamente sobre el asesinato, indicando que este "crimen no fue cometido" por la población local, "los estimados clientes y socios de Siemens".

Esta conferencia, organizada por el fondo soberano saudí, está prevista entre el 23 y el 25 de octubre y la intención de la misma busca mejorar la imagen del país y presentar las reformas económicas del príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, considerado el hombre fuerte de Arabia Saudita.

Pero, la conferencia "Future Investment Initiative", se ha visto muy afectada por la desaparición de Khashoggi, asesinado en el consulado saudita en Estambul el pasado 2 de octubre.

Días pasados, la web del congreso anunció la participación entre otros del secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, y de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde.

Pero, la oficina de Lagarde anunció el martes pasado que aplazaba su viaje a Medio Oriente, que incluía la conferencia en Riad.

Asimismo, el jueves Mnuchin comunicó que tampoco asistiría al foro, al iguel que el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire.

Esta es la lista de anulaciones hasta este lunes:

INSTITUCIONES INTERNACIONALES

-- Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)

FINANZAS

-- John Flint, director general de HSBC

-- Tidjane Thiam, director general de Crédit Suisse

-- Ajay Banga, consejero delegado de MasterCard

HSBC, Credit Suisse y MasterCard están entre los ocho "socios estratégicos" de la conferencia.

-- Jamie Dimon, consejero delegado de JPMorgan Chase

-- Larry Fink, consejero delegado de BlackRock

-- Stephen Schwarzman, consejero delegado de Blackstone

-- Bill Winters, director general de Standard Chartered

-- Jean Lemierre, presidente de BNP Paribas

-- Frédéric Oudéa, director general de Société Générale

INDUSTRIA/TECNOLOGÍA

-- Bill Ford, presidente ejecutivo de Ford

-- Dara Khosrowshahi, consejero delegado de Uber

-- Richard Branson, millonario británico fundador del grupo Virgin

-- Ariana Huffington, directora de "Thrive Global"

-- Diane Greene, responsable de la división "cloud" de Google

-- Joe Kaeser, presidente del grupo alemán Siemens

MEDIOS

-- Bob Bakish, consejero delegado de Viacom

Varios grupos de medios (CNN, Bloomberg, The Economist, The New York Times, CNBC o The Financial Times) también anularon la participación de sus dirigentes o periodistas en las mesas redondas de la conferencia.

