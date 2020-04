Las negaciones y luego su silencio no tuvieron resultados: la presión aumentó el miércoles sobre Joe Biden para responder a las acusaciones de una mujer que afirma que la agredió sexualmente en la década de 1990, algunos incluso lo llamaron a retirarse de la carrera por la Casa Blanca.

Tara Reade: el nombre de su acusadora aparece en la parte superior de la cuenta de la red Twitter del administrador de campaña de Donald Trump, que busca ser reelegido en noviembre.

El equipo del multimillonario republicano, acusado por varias mujeres de acoso y abusos sexuales en los últimos años, ataca a Biden y sus partidarios al usar palabras particularmente embarazosas.

Las del propio exvicepresidente de Barack Obama, quien dijo, y repitió, que "se necesita valor para denunciar una agresión sexual", llamando a escuchar a las víctimas.

Excepto que frente a Tara Reade, el candidato demócrata a la Casa Blanca contrapone un llamativo silencio, mientras que su equipo solo ha esbozado una negación firme a mediados de abril, a lo que ella se ha referido directamente desde entonces.

No hay preguntas al respecto en las entrevistas que Joe Biden, de 77 años, da desde su casa en Delaware, donde está confinado debido al coronavirus. Tampoco ninguna mención de sus principales partidarios que participan en mesas redondas para apoyarlo, incluido uno centrado, el martes ... solamente en temas referidos a mujeres.

Pero a lo largo de las publicaciones, las serias acusaciones de Reade han llamado la atención de los medios durante una semana, y están ensordeciendo cada vez más los mensajes positivos que el equipo de Biden está tratando de transmitir, como la próxima selección de su compañero para ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos, en caso de victoria ante Trump.

Tara Reade, de 56 años, acusa a Joe Biden de haberla agredido sexualmente en agosto de 1993, cuando él era senador y ella trabajaba para su equipo en Washington.

Ella afirma haber estado a solas con él en esa época en los pasillos del Congreso. Sin un "intercambio de palabras", dijo por primera vez en una transmisión de podcast el 25 de marzo, "me puso contra la pared" y "me penetró con los dedos" mientras la besaba. Luego le habría preguntado si quería ir a otro sitio.

Al verla alterada y ante negativa a ir más allá, le habría dicho "Vamos, escuché que te gusto", y luego habría tratado de tranquilizarla al decirle y no insistir: "Bueno, ve".

Desde entonces, repitió estas mismas acusaciones a varios medios y presentó un informe a la policía de Washington a principios de abril, sin mencionar el nombre de Joe Biden, según los medios estadounidenses.

- "Hipocresía" -

La portavoz demócrata Kate Bedingfield desestimó los cargos el 13 de abril.

Joe Biden "cree firmemente que las mujeres tienen derecho a ser escuchadas y escuchadas con respeto", escribió. "Tales afirmaciones también deben ser cuidadosamente analizadas por la prensa independiente. Lo que está claro con esta declaración: no es cierto. Absolutamente no sucedió".

Hace un año, Reade acusó a Biden, junto con otras mujeres, de gestos que consideraban vergonzosos pero que no constituían una agresión sexual.

Desde entonces, el The New York Times la entrevistó varias veces, así como a sus familiares y a unas 20 personas que trabajaron con el candidato demócrata en el momento de los supuestos actos.

Una amiga de Reade confirmó al periódico que ella "le contó los detalles de esta acusación en ese momento". Otro amigo y el hermano de la mujer "dijeron que les había hablado a lo largo de los años sobre un hecho sexual traumático que involucraba al Sr. Biden".

Varios de los antiguos colaboradores de Biden dijeron que nunca habían oído hablar de ello.

"No surgieron otros cargos de agresión sexual durante la investigación", dijo el periódico neoyorquino.

Pero desde entonces, los sitios web de The Intercept y Business Insider han publicado nuevos elementos y el testimonio de un viejo vecino diciendo que Reade le contó sobre este supuesto abuso.

Partidarios del senador progresista Bernie Sanders, exrival de Joe Biden en las primarias del Partido Demócrata, ahora lo instan a retirar su candidatura en lugar de llevar a sus filas a otra derrota contra el magnate republicano en noviembre.

Suponiendo que "la conducta de Biden es excusable, o que Trump no vaya a causar un revuelo con la hipocresía del Partido Demócrata" frente a las presuntas víctimas, "no me parece una buena idea" que sea candidato, tuiteó Claire Sandberg el martes, ex responsable de campaña de Bernie Sanders.

