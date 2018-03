El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

La exparlamentaria francesa ultra-derechista Marion Marechal-Le Pen dijo a los conservadores estadounidenses el jueves que el movimiento de extrema derecha de su país "está codo a codo" con los partidarios y con la política nacionalista del presidente Donald Trump.

"Al igual que ustedes, queremos que nos devuelvan nuestro país", dijo la fotogénica sobrina de la frustrada candidata presidencial Marine Le Pen ante la Conferencia de acción política conservadora, que se celebra anualmente en los suburbios de Washington.

Marechal-Le Pen, de 28 años, es aparentemente la primera integrante del ultra-derechista Frente Nacional (FN) francés que participa en la CPAC, en la que intervino minutos antes el vicepresidente estadounidense Mike Pence y el propio Trump será el principal orador el viernes.

"No me ofendo cuando escucho al presidente Donald Trump decir 'America first'", afirmó en inglés ante una ruidosa multitud.

"En realidad, quiero a EEUU primero para el pueblo estadounidense, Gran Bretaña primero para los británicos y Francia primero para el pueblo francés", dijo.

Su línea dura sobre inmigración, el Islam y el aborto concita el apoyo de un respetable número de seguidores, pero su partido cortó recientemente las especulaciones de que la joven representante de la familia Le Pen planee volver a la arena política, habiendo fundado recientemente una escuela de administración.

"Esta no es la Francia por la que lucharon nuestros abuelos", afirmó, en velada alusión al suyo, Jean-Marie Le Pen, fundador del FN.

