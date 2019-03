El grupo sueco Spotify, líder mundial de la música en línea, anunció el miércoles que interpondrá ante la Comisión europea una denuncia contra la firma estadounidense Apple por abuso de posición dominante en este mercado.

"Estos últimos años Apple introdujo reglas en su App Store que limitan intencionalmente la elección y ahogan la innovación (...) al actuar a la vez como juez y parte para perjudicar deliberadamente a los demás creadores de aplicaciones", asegura el cofundador de Spotify, Daniel Ek, en un comunicado.

Según Spotify, la compañía estadounidense, propietaria del sistema operativo iOS y la aplicación Store, impone un derecho de entrada a sus servicios del 30%, con lo que encarece el coste del abono para los usuarios .

"Esta tasa nos obligaría a aumentar artificialmente el precio de nuestro abono premium, mucho más que el del abono de Apple Music. Para mantener precios competitivos no nos lo podemos permitir", añadió Ek.

Por ello, "Spotify interpuso una demanda contra Apple ante la Comisión europea, la autoridad encargada de hacer respetar una competencia justa y no discriminatoria", indica el grupo sueco.

- Méritos -

Spotify pide que las aplicaciones puedan medirse unas a otras "en función de sus méritos y no de la aplicación Store", que el consumidor no se vea obligado a pasar por Apple para escuchar la música en línea y, en fin, que las plataformas de pago no ejerzan como intermediarios entre la oferta de música y el usuario.

Spotify afirma haber "intentado en vano resolver sus contenciosos directamente con Apple".

En Bruselas, un portavoz confirmó que "la Comisión (europea) recibió una demanda de Spotify, que trataremos según nuestros procedimientos" habituales.

En rueda de prensa el miércoles, el director de asuntos jurídicos del grupo sueco aseguró que "Spotify no quiere librar una batalla contra Apple".

"Hemos interpuesto esta demanda debido a una acumulación de restricciones cada vez más numerosas que creemos que son abusivas" explicó este responsable, Horacio Gutierrez.

Spotify no ha amenazado claramente con lanzar una demanda similar en Estados Unidos, donde los gigantes estadounidenses de internet, Google, Apple, Facebook y Amazon, también están acusados de posición dominante.

Elizabeth Warren, una de las candidatas demócratas a la presidencia de Estados Unidos de 2020 propuso la semana pasada "desmantelar" su monopolio.

Warren sugiere que se les prohíba ser al mismo tiempo propietario de la plataforma y de las empresas que operan en ella.

Según ella, los gigantes estadounidenses del sector usaron todo su poder para aplastar a la competencia, en particular mediante adquisiciones masivas.

- Considerable ventaja -

Spotify, introducido en bolsa en Nueva York en abril de 2018, dispone de una considerable ventaja ante sus competidores, Apple Music, número dos con la mitad de abonados, o Google Music, Tidal, Deezer o Amazon.

Al incluir en sus cifras a personas que aprovechan la oferta gratuita que incluye publicidad, Spotify reivindica más de 200 millones de usuarios activos por mes, de los cuales 96 millones son abonados de pago, según datos de fines de diciembre.

Recientemente implantado en el sudeste de Asia, en Medio Oriente y en el norte de África, el grupo sueco anunció en febrero su aterrizaje en el enorme mercado indio.

Pero pese al boom del sector de la música en línea, Spotify nunca obtuvo un beneficio anual. El grupo, creado en 2005, registró en 2018 una pérdida neta de 78 millones de euros. El grupo anticipa más pérdidas para el año 2019.

