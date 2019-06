La cotización del grupo francés de homeopatía Boiron en la bolsa de París fue suspendida este jueves, a pedido del grupo, después de que una evaluación sobre los beneficios de los medicamentos homeopáticos filtrara a la prensa.

La cotización de Boiron fue suspendida hacia las 10H30 (08H00 GMT). En el momento de la suspensión, sus acciones estaban en alza de 0,82%, hasta los 36,85 euros. Había abierto con una caída de 1,3%, hasta los 36,10 euros por título.

El diario Libération filtró el miércoles por la noche una recomendación de la Alta Autoridad Sanitaria (HAS) francesa, según la cual la homeopatía ya no debería ser reembolsada por la seguridad social porque su eficacia no está probada.

Adoptada el miércoles por la Comisión de Transparencia de la HAS, esta recomendación final debía hacerse pública el viernes.

"Fue hecha pública, incluso antes de que se comunicara a los Laboratoires Boiron", lamentó el grupo en un comunicado.

Algunos medicamentos homeopáticos son reembolsados al 30% por la seguridad social francesa. El año pasado, el reembolso de la homeopatía representó 126,8 millones de euros.

Una exclusión de la lista de medicamentos reembolsables sería un golpe duro para los laboratorios Boiron, líder mundial del mercado, que genera el 60% de sus ventas en Francia de productos homeopáticos reembolsables.

