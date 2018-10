El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 12 de octubre de 2018 11:18 12 de octubre de 2018 - 11:18

El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, aseguró este viernes que la economía estadounidense se mantiene sólida y que la caída en la bolsa de valores es "solo un ajuste natural".

Los fundamentos de la economía estadounidense se mantienen "fuertes", luego de dos jornadas de importantes retrocesos en Wall Street, que contagió a los mercados internacionales, ante la inquietud de inversores por el aumento de las tasas de interés y los conflictos comerciales.

Mnuchin respaldó también la gestión del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, criticara fuertemente la decisión de aplicar sucesivos incrementos en las tasas de interés por el posible efecto en la economía.

Según Mnuchin, Powell "hace un muy buen trabajo".

"El presidente ama las tasas de interés bajas", pero "respeta la independencia de la Fed", indicó el secretario del Tesoro.

"El presidente está preocupado por el hecho de que la Fed suba las tasas muy rápido y afecte la economía. Son preocupaciones naturales", afirmó, en relación a los dichos de Trump, quien dijo el miércoles que la Fed se había vuelto "loca" y que estaba "cometiendo un gran error".

- Preocupación sobre el yuan -

Sobre la pulseada comercial que Estados Unidos mantiene con China, Mnuchin dijo que expresó su preocupación sobre la caída del yuan a Yi Gang, responsable del Banco Central chino, al margen de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Bali.

Mnuchin indicó que mantuvo "una constructiva discusión sobre la moneda" con Gang, en el marco del encuentro que se realiza esta semana.

"Me preocupa la debilidad de la moneda (china). Se lo he expresado", dijo Mnuchin y aseguró que los funcionarios chinos "dejaron en claro que no buscan una mayor depreciación".

A su vez, Mnuchin confirmó la voluntad de las partes de coordinar un encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump y su par chino, Xi Jinping. "Mantenemos conversaciones sobre un potencial encuentro durante la cumbre del G20" en Buenos Aires, indicó.

Pero eso solo ocurrirá si hay avances suficientes en las discusiones comerciales, dijo. "No hay una fecha límite", añadió.

"Fuimos claros con China de que necesitamos ver cambios estructurales, que necesitamos una relación comercial recíproca y que podamos incrementar nuestras exportaciones por cientos de miles de millones de dólares", dijo.

La moneda, aclaró, será parte de cualquier acuerdo: "Vamos a asegurarnos de que la moneda sea definitivamente parte de estas discusiones. Queremos asegurarnos de que lo que sea que compensemos en el comercio, no lo perdamos en divisas", indicó.

Washington ha sostenido durante mucho tiempo que China mantiene su moneda artificialmente baja para que sus exportaciones sean más competitivas, pero en los últimos años el yuan o el renminbi (RMB) se ha fortalecido y los economistas consideran que está más en línea con su valor real.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook