El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo el jueves que era "totalmente inaceptable" haber utilizado maquillaje para pintarse el rostro de negro en varias ocasiones, disculpándose por segunda vez con los ofendidos.

"La realidad es que lastimé a las personas que debía defender y ayudar, y lo siento profundamente", dijo después de la publicación de varias fotos y videos donde aparece maquillado de marrón oscuro o negro durante fiestas privadas.

"Reconozco que esto es algo totalmente inaceptable de hacer", dijo Trudeau en una conferencia de prensa en Winnipeg, Manitoba.

Muchas personas, dijo, son discriminadas por "su color de piel o su historia o sus orígenes o su idioma o religión... y no lo vi por los privilegios que he tenido. Y por eso lo siento profundamente, y me disculpo".

El jueves, nuevas imágenes del primer ministro con el rostro pintado de negro aparecieron en la televisión local, un día después de la publicación de una foto parecida que lo obligó a reconocer en plena campaña electoral haber cometido una acción "racista" años atrás.

Las imágenes, lanzadas por la emisora Global News muestran a Trudeau "a principios de la década de 1990", según confirmó su campaña a la AFP. En el video, el primer ministro aparece con jeans rotos y una camiseta, los brazos en alto y maquillaje oscuro en la cara.

El miércoles por la noche, Trudeau se disculpó después de que la revista Time publicara una fotografía suya con pintura marrón en la cara en una fiesta hace 18 años. El primer ministro admitió también haber usado un maquillaje oscuro en un concurso de talento de la secundaria unos años antes.

"He trabajado toda mi vida para tratar de crear oportunidades para las personas, luchar contra el racismo y la intolerancia", dijo en una conferencia de prensa anterior en su avión de campaña.

"Puedo decir que cometí un error cuando era más joven y desearía no haberlo hecho. Desearía haberlo sabido mejor entonces, pero no lo sabía y lo siento profundamente".

"Ahora sé que es algo racista de hacer", agregó, reconociendo que su entusiasmo por los disfraces, que también lo ha llevado a vestirse como Clark Kent/Superman y un piloto rebelde de "Star Wars" para Halloween, no siempre ha sido "apropiado".

Trudeau, de 47 años, y cuyo partido ganó holgadamente las elecciones de 2015, ya ha sido blanco de ataques por temas éticos y otras controversias similares.

Las polémicas imágenes son nuevos golpes que aparecen una semana después del inicio de la campaña electoral, que tiene al partido de Trudeau en una contienda contra los conservadores, liderados por Andrew Scheer.

- Problemático -

Varios políticos estadounidenses se han visto envueltos en diferentes escándalos en los últimos años, al descubrirse imágenes de "blackface" ("cara negra"), término que data aproximadamente de 1839 en los llamados "espectáculos de juglares".

Artistas blancos se pintaban la cara con grasa o cera para zapatos y se dibujaban labios exagerados haciendo una caricatura de los negros.

Los estereotipos retratados -que los negros eran de alguna manera inferiores, ignorantes, flojos e incluso animales- cimentaron actitudes racistas durante décadas. Algunas de esas imágenes todavía existen hoy.

Trudeau es un ferviente defensor del multiculturalismo y al menos seis miembros de su gabinete tienen herencia asiática o africana.

Pero el escándalo seguramente empañará su imagen de niño dorado, que ya se ha visto afectada tras una metedura de pata diplomática en un viaje a India a comienzos de año y un escándalo de corrupción.

Un alto funcionario independiente del Parlamento acusó en agosto al primer ministro y a su entorno de presionar de manera indebida a la exministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, para que intercediera a favor del grupo de ingeniería de Quebec, SNC-Lavalin, con el objeto de impedir un proceso judicial por corrupción contra esta empresa.

Trudeau es hijo del ex primer ministro Pierre Trudeau, considerado el padre del Canadá moderno.

