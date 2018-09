El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 26 de septiembre de 2018 22:18 26 de septiembre de 2018 - 22:18

Donald Trump admitió este miércoles que el mandatario chino Xi Jinping quizás ya no es su amigo, tras acusar a Pekín de interferir en la política estadounidense y de buscar su derrota en las elecciones debido a su postura dura sobre el comercio, acusación que China rechazó de inmediato.

Las dos primeras economías mundiales se han involucrado en una escalada de aranceles desencadenada por Trump, que pidió una mayor apertura del mercado chino hacia uno "Made in the USA".

"Lamentablemente nos enteramos de que China ha estado intentando interferir contra mi gobierno en nuestra próxima elección de 2018 que tendrá lugar en noviembre", dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

"No quieren que yo o que nosotros ganemos porque soy el primer presidente que desafía a China en comercio", añadió.

Afirmó que había evidencia clara para respaldar sus acusaciones. "Tenemos evidencia. Saldrá a la luz. Sí, les puedo decir eso ahora. No salió de la nada, puedo decirlo", aseguró.

No dio sin embargo detalles de cómo China estaría interfiriendo en las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que el Partido Republicano de Trump podría perder el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

"China siempre ha respetado el principio de no injerencia en los asuntos internos de un país", dijo por su parte el jefe de la diplomacia de China, Wang Yi.

"Rechazamos las acusaciones contra China y pedimos a otros países que respeten la Carta de las Naciones Unidas y no interfieran en nuestros asuntos internos", dijo el ministro chino.

- ¿Fin de una amistad? -

Desde que asumió en el poder, Trump ha hablado muchas veces de su amistad con el presidente chino Xi Jinping, alabando al líder por su papel para ayudar a ejercer presión sobre Corea del Norte y su programa nuclear.

Pero Trump ahora admitió que su amistad con su contraparte podría haber llegado a su fin.

Al ser consultado en una conferencia de prensa en Nueva York cómo Xi podía seguir siendo su amigo dada la escalada de tensiones, Trump dijo que él prefería ser respetado a querido.

Xi "quizás ya no sea más mi amigo pero creo que probablemente me respeta", dijo Trump, y aseguró que la disputa comercial con China no ha provocado ningún impacto en la economía estadounidense.

Esta semana, Washington promulgó nuevos aranceles contra China que cubren otros 200.000 millones de dólares de sus importaciones, dejando de lado las amenazas de contramedidas de Pekín.

