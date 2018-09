El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

26 de septiembre de 2018

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió el miércoles que su amistad con su contraparte de China, Xi Jinping, podría haber llegado a su fin al mismo tiempo que acusó a Pekín de debilitar sus perspectivas en las próximas elecciones.

Con las tensiones creciendo rápidamente entre las dos partes en una serie de temas, Trump dijo que China quería que sufriera un retroceso electoral como venganza por su postura dura sobre el comercio.

Después de acusar al gobierno chino de utilizar una variedad de tácticas para dañar sus chances en las vitales elecciones de medio término en noviembre, dijo que las relaciones con Xi podrían haber tomado un giro permanente para peor.

Desde que asumió en el poder, Trump ha hablado muchas veces de su amistad con Xi, alabando al líder chino por su papel para ayudar a ejercer presión sobre Corea del Norte y su programa nuclear.

Pero al ser consultado en una conferencia de prensa en Nueva York cómo Xi podía seguir siendo su amigo dada la escalada de tensiones, Trump dijo que él prefería ser respetado a querido.

Xi "quizás ya no sea más mi amigo pero creo que probablemente me respeta", dijo Trump, y aseguró que la disputa comercial con China no ha provocado ningún impacto en la economía estadounidense.

Esta semana, Washington promulgó nuevos aranceles contra China que cubren otros 200.000 millones de dólares de sus importaciones, dejando de lado las amenazas de contramedidas de Pekín.

