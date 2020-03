El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el sábado que está considerando poner en cuarentena por dos semanas al estado de Nueva York, el más golpeado por la pandemia de coronavirus en el país, y a estados vecinos, para evitar la expansión a otras regiones.

En caso de aplicarse, sería la medida más severa tomada hasta ahora por el gobierno, al conducir al aislamiento a más de 10 millones de personas en la región más densamente poblada del país, en un momento en que las infecciones superan las 115.000 en todo Estados Unidos.

Trump indicó que podría tomar esa decisión en la noche del sábado, a pesar de que el gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que el presidente no había mencionado la idea en una llamada telefónica que ambos mantuvieron más temprano.

"Hay una posibilidad de que hoy en algún momento hagamos una cuarentena, a corto plazo, dos semanas, en Nueva York, probablemente Nueva Jersey, algunas partes de Connecticut", dijo el mandatario al salir de la Casa Blanca.

¿El objetivo? "Limitar los desplazamientos", precisó Trump. "Tienen problemas en Florida, muchos neoyorquinos se desplazan hacia el sur. No queremos eso".

Después, Trump ratificó la idea en Twitter. La decisión "se tomará, de un modo u otro, dentro de poco", dijo.

El propio presidente tiene residencias en Nueva York y Florida.

El mandatario aseguró que tuvo un "diálogo muy bueno" con el gobernador Cuomo.

Consultado al respecto, Cuomo se mostró muy sorprendido, señalando que el asunto no fue mencionado durante la comunicación.

"No sé ni siquiera qué significa eso", dijo Cuomo en una conferencia de prensa. "No sé cómo eso pudiera implementarse desde un punto de vista legal. Y desde un punto de vista médico, no sé lo que lograría", afirmó.

"Pero no me gusta cómo suena. Aún sin entenderlo, no me gusta cómo suena", añadió Cuomo.

De acuerdo al diario USA Today, en Florida los casos son mucho menos, con un total de algo más de 3.700 hasta este sábado.

El miércoles, el gobernador de ese estado, Ron DeSantis, ordenó una cuarentena obligatoria de dos semanas para cualquier persona que llegue o haya llegado recientemente desde Nueva York.

El viernes tomó la misma disposición para personas procedentes de Luisiana, otro foco del nuevo coronavirus, y anunció una suspensión de dos semanas de alquileres de vacaciones en el estado para desalentar a los visitantes.

Expertos estimaron que una cuarentena en un área tan grande como la región de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut podría no ser tan útil como otras medidas más específicas.

"El virus está en todo el país ahora (...) Así que la idea de que podemos culpar a Nueva York y separarla, y construir un muro alrededor de Manhattan, es una locura", dijo a CNN Kent Sepkowitz, experto en enfermedades infecciosas del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York.

