El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 12 de julio de 2018 9:40 12 de julio de 2018 - 09:40

Donald Trump empañó las esperanzas de la primera ministra británica, Theresa May, al asegurar el jueves que no habrá acuerdo de libre comercio con Estados Unidos si Reino Unido mantiene unos lazos económicos estrechos con la UE tras el Brexit.

"Si aprueban un acuerdo como ese, estaríamos tratando con la Unión Europea en lugar de con Reino Unido, y eso puede matar probablemente el acuerdo" que Londres desea alcanzar con Washington, advirtió en una entrevista con el tabloide británico The Sun.

El gobierno británico desveló el jueves los detalles de su plan sobre la futura relación entre Reino Unido y la Unión Europea (UE) tras el Brexit, previsto en marzo de 2019. El proyecto prevé el establecimiento de una nueva "zona de libre comercio para bienes" destinada a mantener un comercio "sin fricciones" con los 27 Estados miembros de la UE.

En la entrevista, concedida antes de su llegada el jueves a Reino Unido para una visita oficial, el presidente estadounidense lamentó que May no hubiera escuchado su consejo de mostrarse más dura en las negociaciones con Bruselas.

"Yo lo habría hecho de manera muy diferente. De hecho le dije a Theresa May cómo hacerlo, pero ella no estuvo de acuerdo, no me escuchó", aseguró Trump, que consideró que siguió un camino que no se corresponde con lo que apoyaron los británicos en el referéndum de 2016 sobre la salida de Reino Unido de la UE.

- "El aliado más cercano" -

Las declaraciones de Trump se producen en un momento en que Reino Unido desplegó la alfombra roja para recibirlo en Reino Unido, con la esperanza de alcanzar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, "el aliado más cercano pero también el amigo más querido", según Theresa May.

La primera ministra insistió en la fuerza del vínculo transatlántico al recibir al presidente y a su esposa, Melania, para una cena de gala en Blenheim, cerca de Oxford, la noche del jueves.

Las declaraciones de Trump suponen un revés para la jefa del Ejecutivo británico, que intenta asentar su autoridad en el seno de su partido conservador, dividido sobre el Brexit.

No era el primer intento del mandatario estadounidense, quien ya había criticado la estrategia de Theresa May sobre el Brexit al término de la cumbre de la OTAN del jueves en Bruselas. La primera ministra reaccionó diciendo que las propuestas del gobierno "responden al voto de los británicos".

Trump hundió aún más el dedo en la yaga al considerar en The Sun que el exministro de Relaciones Exteriores Boris Johnson, un posible competidor para May y quien dimitió por su desacuerdo con el plan para el Brexit, podría ser "un gran primer ministro".

Esto podría causar malestar en las discusiones bilaterales con May previstas el viernes, en las que además del comercio se abordarán el Brexit, Rusia y Oriente Medio.

- "Pesadilla" -

La visita de Donald Trump estará marcada por las manifestaciones hostiles.

Así, los encuentros con la primera ministra Theresa May y la reina Isabel II tendrán lugar en la mansión de Chequers y en el castillo de Windsor, respectivamente, ambos fuera de la capital.

Unas horas después de su llegada a Londres, cientos de personas lo recibieron con abucheos ante Winfield House, la residencia del embajador de Estados Unidos cerca de Regent Park, donde se aloja la pareja presidencial.

Amnistía Internacional desplegó un cartel de 15 metros en un puente frente a la embajada de Estados Unidos en el que califica a Trump de "pesadilla para los derechos humanos".

Se prevé que la manifestación más masiva reúna a decenas de miles de personas el viernes en Trafalgar Square, en el centro de la capital británica.

Un globo gigante representando a Donald Trump como un bebé en pañales flotará en el cielo de Londres durante su visita, después de que el alcalde, Sadiq Khan, que ha protagonizado varios enfrentamientos en las redes sociales con el mandatario, lo autorizara.

Khan explicó que la relación especial entre los dos países "también significa expresarse cuando pensamos que una parte no está a la altura de los valores que tanto apreciamos".

"Como muchos londinenses, siento que esta es una de estas ocasiones", sentenció.

El globo, de seis metros de largo, estará ubicado a 30 metros de altura cerca del Parlamento, entre las 9H30 y las 11H30 (8H30-10H30 GMT) del viernes.

La pareja presidencial pasará el fin de semana en privado en Escocia, donde Trump posee dos campos de golf, antes de viajar a Helsinki para reunirse el lunes con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook