Trump criticó declaraciones "vergonzosas" de congresista demócrata que pidió destituirlo

Donald Trump denunció este viernes las declaraciones de la nueva congresista Rashida Tlaib, que calificó como "vergonzosas", después de que la representante demócrata se expresara de una forma soez a favor de su destitución como presidente de Estados Unidos.

"Vamos a destituir al hijo de puta", expresó Tlaib en un video que se hizo viral. "Creo que lo que hizo fue deshonrarse a ella misma y a su familia", dijo el presidente estadounidense.

En sus tuits matinales, Trump pareció responder este viernes, desestimando la posibilidad de ser destituido.

"Cómo podrían destituir a un presidente que logró ganar quizás la más importante elección de todos los tiempos, que no ha hecho nada malo (no hubo colusión con Rusia, fueron los demócratas los que coludieron)", escribió Trump en Twitter.

El presidente estadounidense argumentó que sus dos primeros años en la Casa Blanca han sido los más exitosos de cualquier líder del ejecutivo en la historia.

"La única razón por la cual quieren destituirme es porque saben que no pueden ganar en 2020, demasiado éxito", agregó.

Tlaib es una de las dos primeras mujeres musulmanas que asumieron el jueves en el Congreso. El tema de una posible destitución de Trump fue un eje central de su campaña, pese a que la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha declarado que no es partidaria de impulsar este procedimiento.

En un evento con sus simpatizantes tras su jura el jueves, Tlaib volvió a referirse al tema: "Cuando tu hijo te mira y te dice: 'Mamá, ganaste, los bravucones no ganan'. Y yo le respondí: 'No, mi bebé, ellos no ganan, porque vamos a ir allá y vamos a destituir al hijo de puta'", expresó.

Esta nueva legisladora ha sido una opositora a Trump de larga data. Una vez fue detenida delante de las cámaras mientras intentaba interrumpir un mitin de campaña cuando el mandatario era candidato a la presidencia.

El jueves, cuando asumió en el Congreso, Tlaib calificó a Trump como "una amenaza directa y seria" para el país, en una columna de opinión de la que fue coautora, publicada en el diario The Detroit Free Press.

