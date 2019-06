El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió el jueves a la lluvia de críticas que recibió por afirmar que volvería a aceptar información incriminatoria sobre sus rivales políticos de parte de una potencia extranjera.

"¿Llamar al FBI para hablar de estos llamados y reuniones? ¡Qué ridículo! Nadie confiaría nunca más en mí", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

"Mis respuestas completas nunca aparecen en los medios de comunicación de Noticias Falsas. Deliberadamente dejan afuera las partes importantes", remarcó.

Los tuits de Trump aluden a las críticas que recibió luego de la emisión de una entrevista en la cadena ABC, el miércoles por la noche, en la que Trump dijo que volvería aceptar información sensible de un oponente ofrecida por un país como Rusia.

"Creo que uno querría escuchar... no hay nada malo con escuchar", respondió Trump cuando se le preguntó qué haría si recibiera una oferta de esa naturaleza de parte de Rusia o China.

Sus declaraciones reavivaron la controversia sobre una reunión en la Trump Tower en junio de 2016 en la que estuvieron presentes el asesor de la Casa Blanca y yerno de Trump Jared Kushner, el entonces jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, y una abogada rusa que ofreció información "sucia" sobre la candidata demócrata Hillary Clinton.

En Twitter, Trump argumentó que habla con gobiernos extranjeros "todos los días" y conversa con ellos sobre "todos" los temas, desviando la atención de la esencia de las críticas, que apuntan a sus vínculos con países que son considerados rivales peligrosos de Estados Unidos.

Las declaraciones de Trump en la entrevista de ABC generaron encendidas reacciones en Washington.

"He realizado 150 campañas y no acepté nunca información comprometedora de NINGÚN gobierno extranjero, mucho menos un gobierno adversario", escribió en su cuenta de Twitter David Axelrod, el que fuera el director de campaña de Barack Obama. "No hagamos de cuenta que una cosa así es normal. O legal. O aceptable".

