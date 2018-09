El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apretó este martes en la ONU las tuercas contra Venezuela e Irán: dijo que el presidente venezolano puede ser "derrocado muy rápidamente" por militares, anunció nuevas sanciones contra la esposa y colaboradores de Nicolás Maduro y también llamó a "aislar" al régimen iraní.

El gobierno de Maduro "es un régimen que francamente podría ser derrocado muy rápidamente por los militares si los militares deciden hacer eso", dijo Trump a periodistas en la sede de la ONU.

Poco antes, en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Trump deploró la "tragedia humana" que vive Venezuela, que hace pocos años era "uno de los países más ricos de la Tierra" y hoy está "arruinada" por el socialismo, que, dijo, condujo "a su pueblo a la abyecta pobreza".

"Pedimos a las naciones reunidas aquí que se unan a nosotros en el llamado a la restauración de la democracia en Venezuela", dijo.

Estados Unidos impuso este martes más sanciones contra allegados del círculo íntimo de Maduro: la primera dama, Cilia Flores; la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

"No se metan con Cilia. No se metan con la familia ¡No sean cobardes! (...). Su único delito: ser mi esposa. Como no pueden con Maduro, van contra Cilia. Y tampoco van a poder contra Cilia, porque Cilia es una mujer aguerrida", respondió Maduro desde Caracas.

Las autoridades estadounidenses también anunciaron acciones contra una red que apoya a un supuesto testaferro del líder chavista Diosdado Cabello en Estados Unidos y embargó un avión privado de 20 millones de dólares.

Con estas sanciones, todos los activos de esas personas en territorio estadounidense quedan congelados.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pidió por su lado en la ONU "una acción continental" por Venezuela, cuestionando implícitamente al gobierno de Maduro por provocar lo que describió como "la mayor diáspora de la historia" de América.

El presidente brasileño, Michel Temer, destacó la acogida de "todas" las decenas de miles de inmigrantes venezolanos que llegaron a su país "en busca de condiciones dignas de vida".

Según la ONU, 1,6 millones de venezolanos emigraron desde 2015.

Colombia, que recibió más de un millón de inmigrantes venezolanos en los últimos años, impulsa en la ONU la creación de un fondo humanitario de emergencia para hacer frente al éxodo. Convocó este martes a una reunión con países donantes, instituciones financieras como el Banco Mundial, el BID y la CAF, agencias de la ONU y países receptores de migrantes para discutir el asunto.

Argentina, Colombia, Perú, Chile y Paraguay anunciarán asimismo este miércoles el envío de una carta a la fiscalía de la Corte Penal Internacional en la que pedirán que se investiguen crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano.

- Irán también en el blanco -

En su discurso, Trump denunció también "la dictadura corrupta" de Irán y dijo que sus líderes "siembran el caos, la muerte y la destrucción".

Irritando a sus aliados europeos, hace cuatro meses Trump decidió abandonar el acuerdo multilateral de 2015 que redujo significativamente el programa nuclear de Irán a cambio de un alivio de las sanciones.

Un día después de que la Unión Europea anunciara un nuevo marco legal con la esperanza de que sus empresas puedan seguir negociando con Irán y evadir sanciones estadounidenses, Trump pidió a todos los países que aíslen a Teherán.

"No podemos dejar que el mayor auspiciante mundial del terrorismo posea las armas más peligrosas del planeta", dijo en alusión al apoyo de Teherán a movimientos militantes islámicos como Hamas y Hezbolá.

Sin embargo el presidente francés, Emmanuel Macron, llamó en la misma tribuna a resolver la crisis de Irán por medio del "diálogo y el multilateralismo".

"¿Qué es lo que realmente resolverá la situación en Irán y ya empezó a permitir su estabilización?", preguntó el mandatario francés. "¿La ley del más fuerte?, ¿La presión de uno solo? ¡No!", enfatizó.

- "EEUU nunca pedirá perdón" -

Trump atacó fuertemente la visión "mundialista" del planeta, compartida por muchos países que defienden el multilateralismo en la ONU y por la izquierda en Estados Unidos, y prometió: "Estados Unidos nunca pedirá perdón por proteger a sus ciudadanos".

Aseguró que la Corte Penal Internacional, apoyada por la ONU, "no tiene ninguna jurisdicción, ni legitimidad ni autoridad".

"Nunca entregaremos la soberanía de Estados Unidos a una burocracia mundial que no fue electa ni rinde cuentas. Estados Unidos es gobernado por Estados Unidos", afirmó.

Trump hizo estallar en carcajadas a la habitualmente solemne asamblea al jactarse de que su gobierno es el mejor de la historia de Estados Unidos.

