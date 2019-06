El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania en Shannon, Irlanda, antes de abordar el avión Air Force One para regresar a Estados Unidos el 7 de junio de 2019.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que hay "buena chance" de lograr un acuerdo con México para frenar el flujo migratorio hacia el norte y evitar la imposición de aranceles, un optimismo compartido por su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

"Si somos capaces de llegar a un acuerdo con México, y hay buena chance de que lo hagamos, ellos comenzarán a comprar productos de granja y agrícolas a niveles muy altos, empezando de inmediato", dijo Trump en Twitter.

Pero "si no podemos llegar a un acuerdo, ¡México comenzará a pagar aranceles a un nivel del 5% el lunes!", agregó.

El mandatario tuiteó mientras vuela de regreso de Europa a Washington, donde una delegación del gobierno mexicano, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, se reúne con funcionarios estadounidenses por tercer día para discutir las demandas de Trump.

La Casa Blanca estaba a punto de emitir una notificación legal este viernes para que los aranceles entren en vigor según lo previsto, había dicho previamente Marc Short, jefe de gabinete del vicepresidente estadounidense Mike Pence, que ha supervisado las conversaciones durante la gira europea de Trump.

"Creo que existe la posibilidad, si las negociaciones siguen yendo bien, de que el presidente pueda desactivar eso en algún momento durante el fin de semana", señaló, no obstante.

Trump anunció la semana pasada aranceles a todos los bienes mexicanos a partir del 10 de junio, comenzando en un 5% y aumentando mensualmente hasta un 25%, hasta que México no pare el creciente número de migrantes, la mayoría centroamericanos, que llegan a la frontera estadounidense.¨

Desde México, el presidente mexicano, también conocido como AMLO, ya se había mostrado confiado más temprano en evitar los aranceles, potencialmente desastrosos para la economía mexicana, que envía el 80% de sus exportaciones a su vecino del norte.

"Hoy es viernes y hay dialogo y se puede llegar a un acuerdo. Estoy optimista", dijo en su habitual conferencia matutina, asegurando que "quiere ayudar" a Estados Unidos y seguir siendo "amigo" de Trump.

- Control vs desarrollo -

La Casa Blanca quiere que México, como primer país seguro al que ingresan los migrantes, acuerde con Estados Unidos aceptar todas sus solicitudes de asilo, evitando así que lo hagan en territorio estadounidense. Ebrard descartó enfáticamente esta posibilidad el lunes, aunque la víspera declinó comentar sobre el tema.

Además, Washington pide que México refuerce su vigilancia en la frontera con Guatemala, y que combata la corrupción en los puestos de control, que permite que los migrantes sigan su marcha.

"Trump tiene razón", dice a la AFP un agente fronterizo que pidió no ser identificado. "México los deja entrar, les da todas las facilidades, pero no tendría que ser así".

El gobierno de AMLO, en tanto, está enfocado en promover el desarrollo de Guatemala, Honduras y El Salvador, origen de la mayoría de los migrantes, que dicen huir por motivos económicos y por la rampante violencia derivada de las bandas criminales.

México incrementó el jueves los gestos para aplacar a Trump, tras conocerse esta semana un pico de más de 144.000 migrantes detenidos en mayo en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2006.

El gobierno de AMLO anunció el despliegue de 6.000 efectivos de la recién creada Guardia Nacional en su frontera con Guatemala y el bloqueo de las cuentas bancarias de 26 presuntos traficantes de personas, tras impedir el avance de un nueva caravana de 1.200 personas.

México está haciendo lo que "le corresponde" para hacer valer sus leyes migratorias "cuidando que se respeten los derechos humanos y que se atienda el problema de fondo, que es la falta de oportunidades" en Centroamérica, dijo López Obrador este viernes.

- "Nos necesitan" -

Trump defendió su plan de tarifas como "algo hermoso" y se quejó de lo que llamó una "embestida" de migrantes indocumentados.

"Eso es realmente una invasión sin armas", dijo Trump a Fox News en una entrevista difundida el jueves por la noche.

Cuando la periodista le recordó que México es un importante aliado comercial de Estados Unidos, reaccionó preguntándose ¿Cómo se define aliado?", y luego deploró que México permita el avance de los migrantes a través de su territorio.

Los aranceles han generado fuerte rechazo en el Congreso, incluso en filas del Partido Republicano de Trump, pero el presidente no mostró inquietud ante la posibilidad de que los aranceles afecten la ratificación del T-MEC, el nuevo acuerdo comercial con Norteamérica que debe reemplazar al TLCAN.

"No me preocupa porque nos necesitan. No los necesitamos, nos necesitan", dijo sobre México.

AMLO, que no ha descartado tomar medidas de represalia, le recordó sin embargo esta semana a Trump que la aplicación de aranceles también tendría un alto costo para Estados Unidos, cuyo mayor socio comercial en lo que va del año es México, principalmente por la guerra comercial de Trump con China.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram