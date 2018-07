El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 10 de julio de 2018 17:18 10 de julio de 2018 - 17:18

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó el martes a los países de la OTAN de no cumplir con sus compromisos sobre gastos militares y sugirió que deberían "reembolsar" a Estados Unidos.

"Varios países de la OTAN, que debemos defender, no solo no mantienen su compromiso de 2% (lo que es bajo), sino que desde hace años son morosos por pagos que no depositan. ¿Le reembolsarán a Estados Unidos?", tuiteó Trump, quien repetidamente ha pedido a los europeos que aumenten sus gastos de defensa para cumplir con su compromiso de alcanzar el 2% de su PIB en 2024.

Trump escribió este tuit a bordo del avión presidencial Air Force One, mientras se dirigía a una cumbre de la OTAN que tendrá lugar el miércoles y el jueves en Bruselas.

Los 29 miembros de la OTAN se han comprometido a gastar el 2% de su PIB en gastos de defensa en 2024.

Cuatro ya están en este nivel (Estados Unidos, Reino Unido, Grecia y Estonia) y otros cuatro (Lituania, Letonia, Polonia y Rumania) lo estarán a fin de año, aseguró el martes el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg.

Este desequilibrio molesta a Trump, que considera anormal que el gasto de defensa de Alemania, la principal economía de Europa, represente solo el 1,24% de su PIB.

El mandatario estadounidense advirtió que el encuentro de miércoles y jueves en Bruselas podría ser tensa. Incluso dijo que su reunión con Vladimir Putin en Helsinki el 16 de julio podría ser más fácil que la cumbre de la alianza.

