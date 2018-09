El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 26 de septiembre de 2018 21:30 26 de septiembre de 2018 - 21:30

Donald Trump afirmó el miércoles que "preferiría mantener" al número dos del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, quien según informes habría sugerido apartar al presidente del poder por incompetencia.

"Preferiría mantenerlo", dijo el mandatario, y agregó que una reunión programada para la mañana del jueves con Rosenstein en la Casa Blanca podría retrasarse, ya que coincide con las audiencias en el Senado de su candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, y una mujer que lo acusa de agresión sexual.

En la agenda del mandatario divulgada por la Casa Blanca no figura ninguna reunión con Rosenstein.

Las quejas del presidente hacia el subsecretario de Justicia se multiplicaron en los últimos meses. El fiscal general adjunto supervisa la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre una posible colusión entre Rusia y el equipo de campaña de Trump en 2016, así como una posible obstrucción a la justicia desde que asumió el cargo.

El viernes, Rosenstein negó rotundamente haber sugerido en 2017, en una reunión interna, destituir al presidente por ineptitud activando la 25ª enmienda de la Constitución estadounidense, como había afirmado The New York Times.

Según Trump, el fiscal general adjunto "afirmó que nunca dijo eso, dijo que no lo creía", y repitió que "no hubo colusión, no hubo obstrucción" en la investigación rusa.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook