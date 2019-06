El presidente estadounidense, Donald Trump, urgió a Reino Unido a tener "mucho cuidado" con la participación del gigante tecnológico chino Huawei en su red 5G, en una entrevista publicada este sábado, antes de su visita de Estado a Londres.

Al ser preguntado por las informaciones que apuntan a que Reino Unido le concederá un papel limitado a la compañía, Trump dijo al periódico The Sunday Times: "Hay otras alternativas y hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista de la seguridad nacional".

Y añadió: "Ustedes saben que tenemos un grupo muy importante de recopilación de inteligencia, que trabajamos estrechamente con su país [Reino Unido] y que deben tener mucho cuidado".

Estados Unidos lleva tiempo expresando sus sospechas de que Huawei está controlado por el gobierno chino y que, por tanto, representa una amenaza a la seguridad mundial, algo que rechazan firmemente tanto la compañía como Pekín.

El gobierno de Theresa May insiste en que aún no se tomó una decisión sobre si Huawei participará en el desarrollo de la red 5G en Reino Unido.

En una entrevista en la que abordó diversas cuestiones, el presidente volvió a repetir sus críticas a la estrategia de May para sacar a Reino Unido de la Unión Europea (UE).

La jefa de gobierno dejará su cargo el 7 de junio tras no haber logrado alcanzar un acuerdo sobre el Brexit.

Según Trump, su sucesor --quien aún no fue electo-- debería evitar las negociaciones sobre el divorcio con la UE si no alcanzan un mejor acuerdo.

"Yo me iría. Si no obtienes el acuerdo que quieres, si no consigues un acuerdo justo, te vas", dijo.

Un día después de haber respaldado al exministro de Relaciones Exteriores Boris Johnson como sucesor de May, Trump sugirió que otro de los principales defensores del Brexit, Nigel Farage, debería negociar con Bruselas.

En su opinión, el eurófobo Farage, que ganó las recientes elecciones al Parlamento Europeo en su país, "tiene mucho que ofrecer".

Trump se reunirá en Londres con la reina Isabel II el lunes, en la primera de tres jornadas de visita de Estado en las que también se encontrará con May y participará en una ceremonia para conmemorar el 75º aniversario del Desembarco de Normandía.

Se prevé que haya grandes protestas durante la visita y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, consideró inapropiado que se despliegue la alfombra roja para su llegada.

En un artículo en The Observer, Khan --quien tuvo varios cruces de tuits con Trump-- dijo que el presidente estadounidense es "uno de los ejemplos más ofensivos" de la creciente amenaza de la extrema derecha.

