Donald Trump hijo (C) llega al Congreso para testificar ante un comité del Senado sobre la injerencia rusa en las últimas presidenciales, el 12 de junio de 2019

Donald Trump Jr concluyó el miércoles una segunda entrevista con congresistas estadounidenses, que lo interrogaron sobre sus contactos con los rusos, en donde el hijo mayor del presidente de Estados Unidos descartó las preocupaciones de que pudo haber cometido perjurio en su testimonio de 2017.

Trump, de 41 años, se mostró relajado al salir de la sesión de tres horas que se llevó a cabo a puertas cerradas con el Comité de Inteligencia del Senado y que forma parte de una investigación de dos años de un panel liderado por republicanos sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

"Nada que corregir", había dicho al llegar al Capitolio el empresario, quien dirige la Trump Organization, el grupo de compañías que su padre, un magnate de los negocios inmobiliarios, manejó durante décadas.

Después de su entrevista, sostuvo que había sido consistente en su testimonio.

"No creo que haya cambiado nada de lo que dije porque no había nada que cambiar", dijo. "Me alegro de que esto haya terminado y que podamos poner claridad final".

Cuando se le preguntó si estaba preocupado por posibles cargos de perjurio, Trump Jr respondió: "No, en absoluto".

Sin duda, el empresario se enfrentó al cuestionamiento sobre su papel en la organización de una reunión en la Trump Tower en junio de 2016 en donde estuvieron presentes el asesor de la Casa Blanca y yerno de Trump, Jared Kushner, el entonces jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, y una abogada rusa que ofreció información "sucia" sobre la candidata demócrata Hillary Clinton.

"Si es lo que dices, me encanta", escribió Trump Jr en respuesta a un correo electrónico en 2016, en donde se le ofrece la información en una reunión, según la transcripción de su testimonio del Senado de 2017.

El miércoles, Trump Jr proporcionó una "aclaración" al panel de inteligencia luego de la publicación, en abril, del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre Rusia. En esa investigación se detalla cómo el exabogado del presidente Michael Cohen recordó que Trump Jr podría haberle hablado a su padre sobre una reunión para recolectar "información adversa" para Clinton.

Actualmente, Cohen cumple una sentencia en prisión por violaciones de financiamiento de campaña y por mentir al Congreso, algo que Trump Jr destacó mientras defendía su anterior testimonio.

Algunos demócratas sospechan que el hijo del presidente pudo haber mentido sobre lo que él y su padre sabían sobre esa reunión así como de otras conexiones entre la campaña de Trump y Rusia.

Según la prensa estadounidense, los senadores también cuestionaron a Trump Jr acerca de un proyecto para construir una Torre Trump en Moscú.

En mayo, el presidente Trump dijo estar "muy sorprendido" por esta nueva convocatoria a declarar que recibió su hijo.

El presidente del panel, el senador republicano Richard Burr, enfrentó críticas de su propio partido por solicitar que Trump Jr testificara por segunda vez, debido a discrepancias entre su testimonio original de 2017 y el de otros testigos.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram