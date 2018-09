El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 27 de septiembre de 2018 0:34 27 de septiembre de 2018 - 00:34

El presidente Donald Trump se atribuyó el miércoles el crédito por salvar la provincia siria de Idlib controlada por los rebeldes, de un ataque que habría "matado a millones de personas" y que "habría sido una vergüenza".

Trump dijo en una conferencia de prensa en Nueva York que él dio la orden de "no dejes que suceda" a su secretario de Estado y a su asesor de Seguridad Nacional, y "se detuvo".

Rusia y Turquía acordaron durante una cumbre en la ciudad de Sochi el 17 de septiembre establecer una zona de amortiguación en Idlib para evitar un ataque militar.

Siria, que ha recibido ayuda militar clave de Rusia e Irán, ha dicho que planeaba hacerse con el control de Idlib, el último bastión en manos rebeldes tras siete años de guerra.

"Nadie me va a dar el crédito, pero está bien", dijo Trump. "Eso está bien porque la gente sabe".

"Millones de personas han sido salvadas", agregó.

Trump dijo que se enteró por primera vez del inminente asalto a Idlib por una mujer siria que advirtió del ataque durante una reunión en la que expresó su preocupación por su hermana que vivía allí.

"No había oído sobre la provincia de Idlib", dijo Trump, que añadió que después leyó sobre el ataque planeado en un artículo en The New York Times.

"Dije, esa es la misma vergonzosa historia que esa mujer me contó que me resultó difícil de creer porque ¿cómo alguien podría hacer eso con tres millones de personas?".

"Creo que millones de personas habrían muerto, eso hubiera sido una vergüenza".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook