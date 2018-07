El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 15 de julio de 2018 11:12 15 de julio de 2018 - 11:12

Donald Trump cree que el Reino Unido debe presentar una demanda judicial contra la Unión Europea, reveló este domingo la primera ministra británica, Theresa May, en un programa de la BBC.

"Me dijo que debería demandar a la Unión Europea ante la justicia. Demandar a la UE. No seguir negociando, sino perseguirla ante la justicia", dijo May en el programa dominical The Andrew Marr Show.

"Pero en realidad no, vamos a negociar", agregó la primera ministra británica, al responder a una declaración de Trump que había intrigado a la prensa.

En la rueda de prensa posterior a la reunión entre los dirigentes, Trump dijo haber sugerido a May un método para llevar adelante el Brexit, pero que la primera ministra "quizás lo había considerado demasiado brutal".

"Quizás un día lo haga. Si no logran un acuerdo de salida, puede hacer lo que le sugerí, pero no es una cosa fácil", había agregado Trump, sin aclarar en que consistía su propuesta.

Previamente a la reunión, en una entrevista publicada por el diario The Sun, Trump había afirmado que él hubiera negociado en forma "muy diferente".

"En efecto le dije a Theresa May como hacerlo, pero ella no estaba de acuerdo", declaró Trump, agregando que había elegido un camino que no correspondía al voto de los británicos a favor del Brexit en el referéndum de 2016.

"En la rueda de prensa, el presidente dijo también que no hay que irse. 'No abandonen las negociaciones porque en ese caso quedarán arrinconados", agregó May, que reiteró su voluntad de negociar con Bruselas el "mejor acuerdo" posible de salida de la UE, prevista en principio para el 29 de marzo de 2019.

El jueves pasado el gobierno británico publicó el "Libro Blanco" sobre las relaciones entre la UE y el Reino Unido después del Brexit.

El contenido del documento, que prevé mantener estrechas relaciones con la UE, en contra de la opinión de los partidarios de un Brexit radical, provocó la renuncia de los ministros del Brexit, David Davis, y Relaciones Exteriores, Boris Johnson.

