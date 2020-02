El dirigente alemán de Turingia, en el ojo del huracán político desde que fue elegido el miércoles gracias al apoyo de la extrema derecha, dimitió el jueves y abrió la vía a nuevas elecciones, tal y como pidió la canciller Angela Merkel, que calificó lo ocurrido de "imperdonable".

"Hemos decidido pedir la disolución del parlamento de Turingia (...) y mi dimisión es inevitable", dijo este jueves Thomas Kemmerich, el polémico presidente regional elegido la víspera.

Ante el estupor general, el parlamento regional de Turingia (este de Alemania), eligió el miércoles como jefe del gobierno local a Thomas Kemmerich, un diputado del Partido Democrático-Liberal (FDP), gracias a los votos en "coalición" de los representantes de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), el partido de Merkel, y Alternativa para Alemania (AfD), el principal partido de la extrema derecha.

Desde la creación hace siete años de AfD, y al contrario de lo ocurrido en la vecina Austria, todas las formaciones políticas, incluida la derecha tradicional, han descartado cualquier alianza o cooperación con este partido antiinmigración.

"Es un acto imperdonable" y es "un mal día para la democracia", dijo Merkel este jueves desde Sudáfrica. El resultado de estas elecciones "debe ser anulado" mediante unos nuevos comicios, añadió la dirigente.

Al hacer pública su decisión de dimitir y convocar elecciones anticipadas, Kemmerich aseguró querer "limpiar el estigma del apoyo de AfD".

"Los demócratas necesitan mayorías democráticas y evidentemente no pueden ser obtenidas en este parlamento", dijo. "No ha habido trabajo conjunto con AfD, no lo hay y no lo habrá", insistió Kemmerich en una rueda de prensa.

- "Vergüenza" -

Desde el miércoles por la noche, tuvieron lugar manifestaciones espontáneas en varias ciudades de Alemania para oponerse al voto y recordar lo ocurrido en los años 30, cuando el partido de Adolf Hitler logró, gracias a alianzas con la derecha tradicional, llegar poco a poco al poder.

AfD es actualmente la principal fuerza de la oposición en la cámara nacional de diputados, con 89 representantes.

Su ala más radical, liderada justamente desde Turingia, pone en duda la cultura alemana de arrepentimiento por los crímenes del Tercer Reich.

"Se rompió un tabú", titulaban el jueves varios medios. Para el Spiegel, se trata de "la elección de la vergüenza".

En 1930 y justamente en la región de Turingia responsables nazis entraron por primera vez en un gobierno regional. Tres años más tarde, el 30 de enero de 1933, Adolf Hitler se convertía en canciller.

En las redes sociales, la foto del apretón de manos entre el nuevo dirigente de este estado regional y el jefe local de AfD, el muy radical Björn Höcke, aparece junto a la de otro saludo histórico: entre Hitler y el presidente Paul von Hindenburg, cuando este lo nombró canciller.

Höcke, exprofesor de historia que en el pasado ya pidió un "giro de 180°" de la cultura histórica alemana, se congratuló el miércoles de la elección y aseguró que se convertiría en un ejemplo para el resto del país.

Según los responsables del CDU, los diputados del partido de Merkel, al votar junto a la extrema derecha, "no respetaron las convicciones fundamentales" del partido demócratacristiano.

AfD es uno de los más virulentos opositores a Angela Merkel y a su política migratoria, que ha hecho que el país reciba entre 2015 y 2016 a un millón de refugiados.

La canciller se enfrenta a dos grandes problemas: un partido dividido en el interior y su gobierno de coalición cada vez más debilitado.

Su socio socialdemócrata amenazó con poner en duda la alianza actual con los conservadores si la situación en Turingia no se aclaraba.

"Lo que pasó (en Turingia) es una señal y no podemos permitirnos dejarla sin respuesta", dijo Walter-Borjans, líder del partido socialdemócrata.

