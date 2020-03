El presidente Barham Saleh encargó el martes al exgobernador de la ciudad santa chiita de Nayaf, Adnan Zorfi, formar un gobierno en Irak, donde una base que alberga tropas extranjeras, concretamente españolas, fue objeto de un nuevo ataque con cohetes.

Desde que el gobierno dimitió en diciembre, Irak, segundo productor de la OPEP y muy afectado por la caída de los precios del petróleo, se vio sumido en una crisis política frente a un movimiento de protesta sin precedentes, y las tensiones entre estadounidenses e iraníes, sus dos grandes aliados.

Un primer candidato, Mohamed Alawi, fue designado para formar gobierno, pero se rindió ante el parlamento más dividido de la historia reciente de Irak.

Ahora, Zorfi, de 54 años, tiene 30 días para formar un gabinete y lograr que el parlamento lo acepte, celebrar luego elecciones anticipadas y hacer aprobar un presupuesto que se anuncia en gran medida deficitario.

Este antiguo miembro del partido Daawa, la histórica oposición chiita al dictador Sadam Husein, es ahora miembro del parlamento por la lista liderada por el ex primer ministro Haider Al Abadi, quien, entre otras cosas, fue duramente criticado por la represión y la violencia que acompañaron a las manifestaciones que comenzaron en octubre.

- Veinticuatro ataques -

Según un alto funcionario del gobierno, su margen de maniobra será limitado.

Los políticos que se pusieron de acuerdo sobre su nombramiento quieren "una personalidad que no esté en la confrontación para que no haga nada" que pueda alterar el orden establecido en el decimosexto país más corrupto del mundo, precisó a la AFP este funcionario que no quiso revelar su identidad.

Entre las principales cuestiones que le esperan figura el de la presencia de las tropas estadounidenses en Irak, donde la influencia de Irán es muy importante en el seno mismo del poder.

Tras la muerte del poderoso general iraní Qasem Soleimani, emisario de Teherán en Irak,en un ataque estadounidense en enero en Bagdad, la mayoría chiita del parlamento pidió al ejecutivo que expulsara a las tropas extranjeras lideradas por Washington que habían llegado en 2014 para luchar contra el grupo Estado Islámico (EI).

Desde entonces, el lanzamiento de cohetes contra las bases que albergan tropas de la coalición internacional se ha intensificado.

El martes antes del amanecer varios cohetes cayeron en la base de Basmaya, al sur de Bagdad, donde están estacionadas tropas españolas de la coalición internacional y de la OTAN.

Se trata del 24º ataque contra las fuerzas de la coalición en casi seis meses. La OTAN afirmó a la AFP que no registró ni muertos ni heridos.

Ninguno de estos ataques fue reivindicado, pero Washington acusa a las brigadas de Hezbolá, una de las facciones proiraníes más radicales, de estar detrás de los disparos, y a Bagdad de no hacer nada para detenerlos.

Las autoridades iraquíes, que se apoyan en la coalición para desalojar a las células yihadistas clandestinas, aseguran que no consiguen descubrir a los autores.

El martes, funcionarios de la coalición informaron a la AFP que los centenares de soldados destacados en tres bases en Irak serían redesplegados en otros lugares del país o más allá de sus fronteras.

Esta espiral de violencia vuelve a sembrar el fantasma de una escalada peligrosa en Irak, tras semanas de ataques contra soldados estadounidenses o fuerzas proiraníes.

