Este contenido fue publicado el 14 de febrero de 2018 13:48 14 de febrero de 2018 - 13:48

La ministra de Desarrollo Internacional británica, Penny Mordaunt, reclamó este miércoles un cambio radical en la manera de trabajar de las organizaciones no gubernamentales para evitar un escándalo sexual como en el que está sumergida Oxfam, so pena de no recibir más ayudas del gobierno.

"Queremos un cambio de procedimientos (...) que el personal rinda cuenta de sus acciones", declaró Mordaunt en un coloquio internacional en Estocolmo, según informó su oficina en Londres.

Evocando "acusaciones aterradoras", la ministra pidió a las ONG que garanticen la protección de todas las personas implicadas en sus actividades, transparencia y que se estudien todos los incidentes informados, si no lo hacen el gobierno dejará de trabajar con esas organizaciones y de financiarlas".

"Los abusos sexuales y la explotación son un tema al que todos los sectores del desarrollo deben enfrentarse", aseguró a los participantes en el coloquio Agenda 2030 sobre la protección de los menores.

Oxfam, con sede en Gran Bretaña, está en el centro de un escándalo tras las revelaciones de graves disfuncionamientos y abusos sexuales cometidos por miembros de su personal en Haití, Chad y Sudán del Sur, así como agresiones a voluntarios menores de edad en tiendas de la oenegé en Reino Unido.

El escándalo costó el cargo a la directora general adjunta de Oxfam, Penny Lawrence, quien el lunes dimitió.

El martes por la noche, la actriz y cantante británica Minnie Driver anunció que dejaba de ser "embajadora" de Oxfam.

