Según el Royal Bank of Scotland, sólo el pago con tarjetas se ve afectado y no así las extracciones de cajeros automáticos. La avería tampoco afecta los pagos con tarjetas MasterCard, precisó el banco británico Lloyds.

La empresa de servicios de pago Visa se disculpó este sábado después de sufrir un fallo informático que dejó el viernes a los usuarios de varios países de Europa sin poder realizar sus compras y otras transacciones con esta tarjeta de crédito.

El director general del grupo estadounidense expresó personalmente sus disculpas. "Nuestro objetivo es hacer que todos los pagos de Visa funcionen de manera confiable las 24 horas del día, los 365 días del año. No estuvimos a la altura de cumplir con ese objetivo", reconoció Al Kelly en un comunicado.

También pidió disculpas al conjunto de "socios y titulares" de las tarjetas Visa y explicó que el problema no estuvo vinculado "con un ciberataque o un acceso no autorizado".

El sábado en la mañana, los sistemas de pago de Visa Europa estaban funcionando con normalidad.

El fallo dejó el viernes a clientes en varios países de Europa sin poder realizar sus pagos en las tiendas. Reino Unido fue uno de los más afectados, donde las tarjetas Visa representan 97% de las tarjetas de débito en circulación en el país, según la firma UK Finance.

"Tenía 240 libras [275 euros, 320 dólares] en productos en mi carro de las compras pero la tarjeta no funcionó", explicó a la BBC Jay Curtis, que hacía sus compras en una tienda de bricolaje en Swansea (Gales). "Lo intenté varias veces, luego con otra tarjeta y no pasó. Tuve que irme a mi casa".

Contactada por la AFP, la compañía no pudo precisar el número de usuarios afectados.

Según el Royal Bank of Scotland, sólo se vio afectado el pago con tarjeta pero no la retirada de dinero en efectivo en los cajeros automáticos. En Europa las tarjetas son sobre todo de débito.

- "Solo efectivo" -

Durante varias horas, los titulares de una tarjeta Visa no tuvieron otra opción que comprar en efectivo.

"Estaba haciendo mis compras semanales en Aldi, sin efectivo, solo con mi tarjeta", contó en Twitter Jessica Hammond. "Un hombre que estaba detrás de mi en la cola del supermercado me dio 100 libras, le hice una transferencia bancaria mientras esperaba para pagar. #buensamaritano".

En Londres, AFP observó que además de las tarjetas Visa, las tiendas del grupo Mark & Spencer no podía registrar pagos por medio de la aplicación móvil Google Pay.

"No podemos aceptar los pagos por tarjeta Visa por ahora", declaró un portavoz de la marca de distribución Mark & Spencer, citado por el diario The Guardian. "Ningún negocio puede aceptar la tarjeta Visa".

Las dificultades de pago con tarjeta en ciudades donde es raro usar dinero en efectivo alteraron el clima tradicionalmente animado de un viernes en la noche en Londres. El Saint James of Bermondsey, un pub situado al este de la capital, estaba casi vacío ante el aviso de "Cash Only" (solo efectivo) instalado en el bar.

Estas dificultades tomaron por sorpresa a innumerables consumidores en Alemania y España. Sin embargo no afectó a Francia.

En España, la Guardia Civil tuvo incluso que enviar un mensaje en su cuenta de Twitter para intentar tranquilizar a los consumidores afectados. "Tranquil@, si no puedes pagar no has sufrido ningún robo ni hackeo #Visa sufre una caída en Europa que impide procesar pagos con sus tarjetas".

