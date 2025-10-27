Africa Express y Damon Albarn cierran con ritmos globales el Festival Cervantino en México

Ciudad de México, 26 oct (EFE).- Africa Express, el colectivo liderado por Damon Albarn, fundador de Gorillaz y Blur, convirtió este domingo la explanada de la Alhóndiga de Granaditas de la ciudad mexicana de Guanajuato en una fusión de ritmos y culturas del mundo, con invitados mexicanos como Meme del Real y Luisa Almaguer, para despedir la edición 53 del Festival Internacional Cervantino (FIC).

El show abrió al ritmo de la cumbia y del folk mexicano con La Bruja de Texcoco, interpretando ‘El diablo y la bruja’, seguida por la rapera feminista Mare Advertencia, con ‘Raise a Glass’.

Después, el concierto adoptó sonidos africanos como ‘Motherland’, de Tom Excell, y ‘Kuduro’, de Moonchild Sanelly.

El escenario se mezcló de propuestas musicales diversas, con sonidos arriesgados y cruces de géneros, con participaciones de artistas mexicanos, africanos, europeos.

«Porque de este lado, nacimos para romper el sistema, nacimos para llegar y decir: ‘Mijo, viva África Express, y toda su gente!(…) ¡Viva México!», exclamó Emme Malafe, mientras cantaba ‘Monedita de Oro’, una canción experimental y queer de los corridos mexicanos.

Uno de los momentos más aplaudidos por el público fue la presentación de Meme del Real, quien formó parte de la banda mexicana Café Tacvba, interpretando una versión de ‘Eres’.

También destacó la participación de la cantante Luisa Almaguer, quien cautivó al público con su potente voz y poder interpretativo.

Africa Express es el proyecto colaborativo de Damon Albarn, que durante más de dos décadas ha roto fronteras, uniendo a artistas de diferentes continentes y géneros en colaboraciones creativas radicalmente abiertas.

Nacida en 2006 tras un viaje a Mali, Africa Express fue la idea de Albarn de conectar escenas musicales africanas con el resto del mundo sin etiquetas ni jerarquías. Desde entonces, el proyecto ha crecido como un movimiento global que mezcla tradición, innovación y energía colectiva.

La esperada participación de Damon Albarn reunió a miles de asistentes al show, algunos de los cuales se formaron desde las 6 de la mañana para tener el mejor lugar en el show.

El Festival Cervantino, también conocido como la ‘Fiesta del Espíritu’, arrancó el 10 de octubre pasado en la capital del estado de Guanajuato.

Considerado uno de los encuentros artísticos más importantes del país y del mundo, el festival reunió a 3.458 artistas, entre los que destacaron Nathy Peluso, Julieta Venegas. EFE

