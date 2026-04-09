Agencia Aérea Europea prolonga hasta el día 24 recomendación de no operar en Oriente Medio

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Berlín, 9 abr (EFE).- La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) prolongó este jueves hasta el próximo día 24 su recomendación a todas la aeroplíneas europeas de evitar el espacio aéreo de Irán y de otros diez países de Oriente Medio y el golfo Pérsico ante el frágil alto el fuego temporal alcanzado entre Teherán y Washington.

El último Boletín de Información para Zonas de Conflicto (CZIB) de la agencia con sede en la ciudad alemana de Colonia, afecta al espacio aéreo de Irán, Baréin, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

La AESA indica que las aerolíneas no deben operar dentro del espacio aéreo afectado «en ningún nivel de vuelo ni altitud».

No obstante, podrán operar por encima de los 32.000 pies dentro de los espacios aéreos de Arabia Saudí y de Omán situados al sur de los segmentos definidos por la AESA en su boletín.

Las aerolíneas deberán implementar «un proceso de monitoreo sólido y una evaluación de riesgos actualizada» en este caso.

En general, la AESA pide a las aerolíneas «supervisar de cerca la evolución del espacio aéreo en la región y seguir todas las publicaciones aeronáuticas disponibles».

La agencia recuerda por otra parte que también permanece en vigor la recomendación de no operar en todos los niveles de vuelo y altitudes sobre el espacio aéreo de Siria y el de Yemen. EFE

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