Agencia atómica rusa denuncia muerte de empleado de central de Zaporiyia en ataque de Kiev

Compartir

1 minuto

Moscú, 18 jun (EFE).- Un empleado de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada por Rusia, murió en un ataque de Kiev efectuado este miércoles, informó hoy el jefe de la agencia atómica rusa Rosatom, Alexéi Lijachov.

Lijachov denunció que en el ataque ucraniano a Energodar, ciudad que acoge la planta de Zaporiyia, resultaron heridos ayer dos trabajadores de la central, uno de los cuales falleció.

Según Lijachov, citado por la agencia TASS, ya no se trata de incidentes aislados, sino de «asesinato selectivo y sistemático de empleados de la central nuclear de Zaporiyia».

«Un ataque con drones contra Energodar acabó con la vida de uno de los trabajadores de la central nuclear de Zaporiyia, de los que depende directamente la seguridad de la mayor planta nuclear de Europa», denunció.

A la vez, advirtió de que las consecuencias de los continuos ataques contra la central son peligrosas tanto para Ucrania, como para Rusia y una parte importante de Europa.

Rosatom informó el miércoles acerca de 50 bombardeos de Energodar, pero aseguró que la planta opera con normalidad.

Rusia controla la planta de Zaporiyia y la ciudad de Energodar desde marzo de 2022. EFE

mos/fpa