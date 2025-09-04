The Swiss voice in the world since 1935

Agencia de EEUU encargada de emitir visados forma su propia fuerza policial para arrestos

Nueva York, 4 sep (EFE).- La principal agencia gubernamental de Estados Unidos encargada de emitir ciudadanía, visados y permisos de residencia permanente está formando su propia fuerza policial que podrá arrestar a personas por violaciones migratorias, de acuerdo con The Wall Street Journal.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció al medio que planea capacitar a cientos de agentes federales para detectar fraudes en las solicitudes de inmigración y arrestar a los inmigrantes en cuestión o a los abogados que ayudaron a preparar sus peticiones.

Estos agentes, además, portarán armas.

Hasta ahora, el USCIS se mantenía separado de las autoridades migratorias, en parte para que los inmigrantes no se sintieran cohibidos al presentar su caso al gobierno y presentarse a sus entrevistas.

El director de la agencia, Joe Edlow, dijo a The Wall Street Journal que prevé que el nuevo organismo policial investigue patrones de fraude, como grupos de inmigrantes del mismo país que presentan solicitudes de inmigración casi idénticas o solicitantes de ciudadanía que fingen discapacidades para evitar el examen de inglés.

Edlow apuntó que otro objetivo de estos agentes es la desnaturalización de los nuevos ciudadanos que mintieron en sus solicitudes.

«No espero que esto inhiba las solicitudes. Preveo que inhiba las solicitudes fraudulentas», afirmó Edlow.

Desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, su Administración ha enviado a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a arrestar a inmigrantes durante sus entrevistas para la ciudadanía, la residencia permanente o el asilo. EFE

