Agencia de la ONU eleva a 65.000 los desplazados en Líbano por la ofensiva israelí

1 minuto

Ginebra, 4 mar (EFE).- Más de 65.000 personas han tenido que desplazarse en el Líbano a causa de la ofensiva israelí y los números «están aumentando rápidamente», indicó este miércoles el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

En su cuenta en la red oficial X, la agencia de Naciones Unidas señaló que en los últimos dos días de escalada de hostilidades en el país ha podido atender a 9.000 personas en 44 refugios, en cooperación con el Gobierno libanés y otras entidades colaboradoras.

El Ejército israelí ordenó este miércoles a los residentes del sur del Líbano que abandonen sus casas y se desplacen «de inmediato» al norte del río Litani, poco antes de lanzar bombardeos en la zona en el marco de la actual escalada contra el grupo chií Hizbulá. EFE

abc/lss