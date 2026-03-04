Agencia de la ONU eleva a 65.000 los desplazados en Líbano por la ofensiva israelí

Ginebra, 4 mar (EFE).- Más de 65.000 personas han tenido que desplazarse en el Líbano a causa de la ofensiva israelí y la cifra «está aumentando rápidamente», indicó este miércoles el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA).

En su cuenta en la red oficial X, la agencia de Naciones Unidas señaló que en los últimos dos días de escalada de hostilidades en el país ha podido atender a 9.000 personas en 44 refugios, en cooperación con el Gobierno libanés y otras entidades colaboradoras.

El Ejército israelí ordenó este miércoles a los residentes del sur del Líbano que abandonen sus casas y se desplacen «de inmediato» al norte del río Litani, poco antes de lanzar bombardeos en la zona en el marco de la actual escalada contra el grupo chií Hizbulá, aliado de Irán.

También se hizo eco del elevado número de desplazamientos en el territorio libanés el excoordinador humanitario de la ONU y secretario general de la ONG Consejo Noruego de Refugiados (NRC) Jan Egeland, quien aseguró que los bombardeos israelíes «han causado cientos de muertos y de heridos».

«Decenas de miles de desplazados permanecen en la calle o se alojan con familiares o amigos», relató el responsable de NRC, quien advirtió de que la evacuación al sur del Litani «alterará aún más la vida de muchas personas».

Egeland subrayó que el impacto del actual conflicto en Oriente Medio puede ser «devastador» para los civiles, también en Irán, donde otro elevado número de personas han tenido que huir o refugiarse tras los ataques de Israel y Estados Unidos.

El responsable de NRC, organización que funciona en más de 40 países, incluidos la mayor parte de los de Oriente Medio, recordó que Irán acoge a más de cuatro millones de refugiados afganos, «muchos de ellos en condiciones extremadamente precarias».

Agregó que las actividades de la ONG y otras entidades humanitarias en los territorios palestinos se han visto aún más dificultadas por nuevas restricciones de acceso a causa de la escalada de hostilidades, especialmente en Gaza, donde se han cerrado varios días los pasos fronterizos.

«Instamos a todas las partes a reducir la escalada, proteger la población y las infraestructuras civiles, incluidas escuelas y hospitales, respetar sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y permitir un acceso de la ayuda seguro y sin trabas», declaró en el comunicado. EFE

