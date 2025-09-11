Agencia de la ONU pide 16,8 millones para asistir a Afganistán tras terremoto

1 minuto

Ginebra, 11 sep (EFE).- La Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM) hizo este jueves un llamamiento para recaudar 16,8 millones de dólares con el fin de asistir a Afganistán tras el terremoto que sacudió el este del país el 31 de agosto, causando alrededor de 3.000 muertos y 134.000 afectados.

El dinero busca atender necesidades inmediatas de estos afectados de cara al invierno tales como tiendas de campaña, calefacción y ropa de abrigo, así como atención sanitaria de emergencia, apoyo psicosocial y acceso a agua potable, indicó un comunicado de la organización.

«Muchas familias han perdido todo y ahora duermen al aire libre, sin refugio adecuado, alimentos ni agua potable», subrayó la subdirectora general de la OIM Ugochi Daniels, quien añadió que con la llegada de las bajas temperaturas invernales la situación de estos afectados corre riesgo de empeorar.

OIM recuerda que el seísmo ha golpeado a un país ya antes afectado por el conflicto y las penurias económicas, y cuya situación humanitaria se ha visto agravada por el retorno forzado de más de dos millones de refugiados y migrantes desde las vecinas Irán y Pakistán este año.

Según datos de la OIM, unas 3,7 millones de personas viven en las provincias afectadas por el terremoto, incluidos casi 800.000 desplazados internos y migrantes afganos retornados, muchos de ellos ya en condiciones extremadamente vulnerables. EFE

abc/cc