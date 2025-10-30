Agencia de Salud Pública caribeña se compromete a brindar suministros esenciales a Jamaica

2 minutos

San Juan, 30 oct (EFE).- La Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA, por sus siglas en inglés) se comprometió este jueves a proporcionar suministros esenciales a Jamaica, tras el impacto del huracán Melissa con categoría 5 el martes en el suroeste del país.

«CARPHA se solidariza firmemente con el Gobierno y el pueblo de Jamaica, que siguen soportando las devastadoras consecuencias del huracán Melissa. Nuestros corazones están con las familias que han perdido a sus seres queridos, sus hogares y sus medios de vida», expresó en un comunicado la agencia regional de salud pública de la Comunidad del Caribe (Caricom).

CARPHA informó de que está coordinando con la Agencia Caribeña para el Manejo de Emergencias y Desastres (CDEMA, por sus siglas en inglés), el Ministerio de Salud de Jamaica y sus socios suministros esenciales de salud pública, alimentos, agua y seguridad contra vectores.

También suministros médicos con Equipos de Protección Individual (EPI) y ayuda para hospitales de campaña para prevenir brotes de enfermedades como el dengue, la leptospirosis y la gastroenteritis.

«Más allá de la respuesta inmediata, CARPHA seguirá ayudando a Jamaica a reforzar sus sistemas de seguridad sanitaria, la preparación para desastres y la resiliencia de las comunidades», aseguró la agencia, que resaltó que el pueblo caribeño «es conocido por su resiliencia».

«En momentos como estos, la mayor fortaleza del Caribe es su unidad. CARPHA se mantiene firme junto a Jamaica, no solo con palabras, sino con una colaboración sostenida y acciones compartidas. Juntos, reconstruiremos comunidades más fuertes, más saludables y más resilientes», subrayó.

El huracán Melissa, que tocó el martes tierra en la localidad de Black River, en Saint Elizabeth, en el suroeste de Jamaica, con categoría 5, provocó cuatro muertes directas, áreas anegadas, cortes en el servicio eléctrico y daños en infraestructuras como hospitales, viviendas y carreteras. EFE

