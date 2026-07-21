Agencia Internacional de Energía preocupada por el suministro ante la escalada en O.Medio

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París, 21 jul (EFE).- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) mostró este martes su «preocupación por la seguridad del suministro» energético tras las nuevas tensiones en Oriente Medio, aunque aclaró que, «por el momento», hay «varios factores de amortiguación».

«La escalada de las hostilidades que afecta al estrecho de Ormuz y a las infraestructuras energéticas de la región aumenta la preocupación por la seguridad del suministro y la incertidumbre sobre las perspectivas del mercado», declaró el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, en un comunicado.

Birol apuntó además que «exacerban aún más estas inquietudes las amenazas al estrecho de Bab el-Mandeb, que ha cobrado una importancia creciente como ruta alternativa para evitar el estrecho de Ormuz». EFE

atc/cat/lss