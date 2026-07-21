Agencia Internacional de Energía preocupada por el suministro ante la escalada en O.Medio

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París, 21 jul (EFE).- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) mostró este martes su «preocupación por la seguridad del suministro» energético tras las nuevas tensiones en Oriente Medio, aunque aclaró que, «por el momento», hay «varios factores de amortiguación».

«La escalada de las hostilidades que afecta al estrecho de Ormuz y a las infraestructuras energéticas de la región aumenta la preocupación por la seguridad del suministro y la incertidumbre sobre las perspectivas del mercado», declaró el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, en un comunicado.

Birol apuntó además que «exacerban aún más estas inquietudes las amenazas al estrecho de Bab al Mandeb, que ha cobrado una importancia creciente como ruta alternativa para evitar el estrecho de Ormuz».

No obstante, el director de la AIE aclaró que, «por el momento, los mercados de crudo siguen beneficiándose de varios factores de amortiguación».

Citó las rutas alternativas en el Golfo a Ormuz gracias a los esfuerzos, en particular, de «Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos».

«Estimamos que las exportaciones del Golfo se sitúan por debajo de sus máximos de finales de junio, pero siguen siendo considerablemente superiores a los niveles registrados entre principios de marzo y mediados de junio», refirió Birol.

También han compensado el aumento de la producción de petróleo de otras regiones como Estados Unidos, Brasil, Venezuela y Kazajistán, así como la «contracción de la demanda china», con una reducción del crudo «en casi un 50 % en comparación con los niveles anteriores a la guerra».

Birol señaló que desde el anuncio, el 11 de marzo, de la acción colectiva de la AIE para poner 400 millones de barriles de petróleo a disposición del mercado, los países miembros han liberado alrededor de 290 millones de barriles, y el flujo hacia el mercado continúa.

«Los países de la AIE todavía mantienen un volumen sustancial de reservas de emergencia, incluyendo más de 1.000 millones de barriles de reservas controladas por los gobiernos», abundó.

En los mercados de gas natural, el aumento de los flujos de GNL (gas natural licuado) procedentes de otros mercados, liderados por Estados Unidos y también por Canadá, «ha compensado alrededor del 70 % del suministro perdido a través del estrecho de Ormuz», expuso Birol. EFE

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