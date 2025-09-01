The Swiss voice in the world since 1935

Agencia Lusa y Público se suman en Portugal a campaña de RSF por los periodistas en Gaza

Lisboa, 1 sep (EFE).- La agencia de noticias estatal Lusa y el periódico Público, uno de los principales medios generalistas de prensa escrita en Portugal, se han sumado este lunes a la campaña global impulsada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Avaaz para denunciar el «asesinato» de periodistas en Gaza.

Por un lado, Lusa ha publicado en su página web una foto en grande de la guerra en Gaza con la frase: «Si el Ejército israelí sigue matando periodistas en Gaza a este ritmo, pronto no quedará nadie para informarnos», citando al director general de RSF, Thibaut Bruttin.

La imagen va acompañada por un artículo explicando la campaña y la situación en Gaza, donde incluyeron unas declaraciones de la directora de información de la agencia, Luisa Meireles.

«Como periodistas, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante los asesinatos deliberados o colaterales de periodistas que, enfrentando todos los riesgos y amenazas, el desplazamiento sistemático, hambre y hasta la muerte, presencian e informan al mundo sobre lo que sucede en Gaza», afirmó Meireles.

Por otro lado, el periódico Público optó por publicar un mensaje en la parte inferior de la portada de su edición impresa, donde se lee la misma frase de Bruttin en un fondo negro.

Lusa y Público se han sumado a los centenares de medios de comunicación del mundo que apoyan la iniciativa lanzada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Avaaz para llamar a la protección de los periodistas palestinos en Gaza, «la evacuación urgente de aquellos que lo deseen, el fin de la impunidad de los crímenes de Israel contra los reporteros y el acceso independiente de la prensa internacional a la Franja».

En esta campaña, España es el país con más medios implicados, que ascienden a un total de 33 de los 262 medios participantes.

De acuerdo con el recuento de RSF, las últimas muertes de informadores por operaciones militares israelíes deliberadas contra profesionales de la información se produjeron el pasado 25 de agosto, cuando murieron cuatro periodistas y dos días antes perdió la vida otro.EFE

