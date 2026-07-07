Agencia marítima de Reino Unido reporta un ataque contra un buque cisterna cerca de Ormuz

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Redacción internacional, 7 jul (EFE).- La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO por sus siglas en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, alertó este martes de un nuevo ataque contra un buque cisterna en el Golfo de Omán, en un punto cercano al estrecho de Ormuz.

La embarcación, de bandera no identificada, fue alcanzada la víspera por «un proyectil desconocido», a 8 millas náuticas hacia el este (15 kilómetros) de la localidad costera de Lima, en Omán, según el reporte difundido en la página web de UKMTO.

La agencia británica, que no reportaba incidentes similares desde el 27 de junio, señaló que el impacto del proyectil «provocó un incendio» que no había causado víctimas ni impacto ambiental hasta el momento en que fue elaborado el reporte.

La UKMTO pidió a los buques que transitan por la zona extremar la precaución e informar a la agencia de cualquier actividad sospechosa.

El ataque sucedió en los alrededores del estrecho de Ormuz, vía estratégica para el tránsito mundial de energías fósiles que se convirtió en uno de los puntos claves de la guerra contra Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

El incidente de este martes llega una semana después del fin de las negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos en Catar que, a su vez, sucedieron tras varias violaciones del memorando de entendimiento que las partes firmaron el pasado 17 de julio para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

Washington y Teherán volverán a reunirse el próximo sábado, probablemente en Islamabad, donde deberán seguir avanzando en el posible acuerdo de paz, que tiene entre sus principales objetivos regular el programa nuclear iraní, según los medios de Pakistán, principal negociador. EFE

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