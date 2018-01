Derechos de autor

Huelga sin precedente en la única agencia de noticias de Suiza Samuel Jaberg & Thomas Kern 23 de enero de 2018 - 17:44 Los periodistas de la Agencia Telegráfica Suiza (ATS), la única en el país alpino, suspendieron sus actividades durante tres horas este martes por la tarde, en su sede en Berna. Se oponen a la supresión de más de 35 puestos de trabajo de los 180 con los que cuenta la agencia de noticias en francés, alemán e italiano. . Una acción colectiva como la de hoy jamás se había producido en los 125 años de su existencia. La medida fue seguida por muchas cámaras de televisión. Los periodistas de la ATS salieron de la sombra y de su reserva habitual para manifestarse en contra de las medidas de reestructuración recientemente anunciadas. Con algunos chiflidos y diversas pancartas en contra del recorte, más de 200 personas, entre ellas una centena de periodistas de la ATS, se reunieron a partir de las 14 horas en la sede de la agencia en la capital suiza. Después se dirigieron a un restaurante cercano, donde varias personalidades del mundo de la política y de la cultura, entre ellos, el ex canciller de la Confederación, Oswald Sigg, o el escritor Alex Capus, tomaron la palabra para defender a los periodistas en huelga. Denunciaron un ataque “inaceptable” y “escandaloso” contra la institución, que juzgan de indispensable para la cohesión nacional y la formación de la libre opinión en el sistema de la democracia directa helvética. Situación “muy difícil” Esta “huelga de advertencia” se produce dos semanas después de que la dirección de la ATS anunciara una reestructuración que prevé la supresión de entre 35 y 40 puestos de trabajo, de aquí a dos años. Para justificar estas medidas de ahorro, la dirección evoca una situación muy difícil en el mundo de la prensa. Pese a que sus principales clientes y a la vez propietarios, es decir, buena parte de los diarios, radios y televisiones del país, han renovado contratos con la agencia, la ATS prevé para 2018 una reducción de 3,1 millones de francos (-9,6%) de su cifra de negocios. “No contestamos las dificultades económicas que atraviesa la ATS y la necesidad de analizar nuestra forma de producir la información, pero en lugar de realizar una reflexión profunda, la dirección procede a un corte drástico y brutal de los efectivos, que pone en peligro la existencia misma de la agencia”, denuncia Antoinette Prince, periodista y parte de la comisión de la redacción de la agencia. La huelga de tres horas fue respaldada casi por unanimidad (117 votos y una abstención). Por otra parte, los periodistas dirigieron una carta abierta para alertar a las autoridades federales sobre el impacto de esta reestructuración en numerosos medios helvéticos. Los diputados Mathias Aebischer (socialista por Berna), Martin Candinas (demócrata-cristiano por los Grisones) y la presidenta de Los Verdes Regula Rytz se aprestan a presentar intervenciones en el Parlamento para solicitar al Ejecutivo que intervenga en el asunto. Además, un experiodista de la ATS, Marco Fähndrich, lanzó esta semana una petición en linea para pedir a la ministra encargada de los medios, Doris Leuthard, que intervenga. Propone que una parte del canon que se dirige a diversos medios también beneficie a la ATS. Una agencia más que centenaria Fundada en 1894 en Berna, la Agencia Telegráfica Suiza (ATS) es la agencia nacional helvética. Es una sociedad anónima organizada en forma de cooperativa (sin fines de lucro). Su capital lo detentan los principales editores de la prensa escrita, la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SRG-SSR, sociedad mater de swissinfo.ch) y otras organizaciones, que también son sus principales abonados. El 30 de octubre de 2017, la ATS anunció su fusión con la agencia fotográfica Keystone. Contacte al autor del artículo, vía Twitter: @samueljaber