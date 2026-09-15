Agencias de la ONU en Ginebra han perdido 2.800 empleados en segunda presidencia de Trump

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Ginebra, 15 sep (EFE).- Desde que Donald Trump regresara a la presidencia de Estados Unidos el pasado año, iniciando una política de recortes a la cooperación exterior, las agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales en Ginebra han perdido 2.800 puestos de trabajo, calculó el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo.

Según datos difundidos por el ministerio en un comunicado, las instituciones internacionales empleaban a 25.696 personas en 2024, un número que actualmente es algo inferior a las 23.000.

La cifra no incluye la pérdida de empleos en las organizaciones no gubernamentales, con enorme presencia también en Ginebra, ni los miles de puestos de trabajo que en otros países han tenido que recortar agencias de la ONU como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Con todo, el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo subraya que la pérdida de 2.800 empleos es menor a lo temido inicialmente, y subraya que se ha conseguido estabilizar la situación gracias en parte a una ayuda de 285 millones de euros aprobada el pasado año por Suiza para apoyar a la llamada «Ginebra Internacional».

Se ha conseguido por ahora también mantener el alto número de organizaciones internacionales con sede en Ginebra, que actualmente son 29, incluso una más que antes de la segunda llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos. EFE

abc/lss