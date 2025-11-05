Agencias de la ONU lanzan campaña de vacunación y nutrición para los niños de Gaza

2 minutos

Ginebra, 5 nov (EFE).- Agencias de la ONU en colaboración con el Ministerio de Salud de Gaza iniciarán el 9 de noviembre una campaña de vacunación para niños de la Franja en la que también se examinarán los niveles de desnutrición en estos menores tras dos años de conflicto y meses de bloqueo a la ayuda humanitaria.

La campaña, a cargo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) y la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), busca atender a 44.000 niños, que en tres rondas de vacunaciones recibirán dosis para la prevención de enfermedades como sarampión, rubeola, paperas, difteria, tuberculosis o polio, indicaron las agencias en un comunicado.

Uno de cada cinco niños menores de tres años en Gaza no ha recibido ninguna vacuna o no ha podido recibir dosis programadas debido al conflicto, que provocó que las tasas de inmunización en este territorio palestino en menores cayeran del 98 por ciento a menos del 70 por cien.

«Tras dos años de violencia implacable que se ha cobrado la vida de más de 20.000 niños en la Franja de Gaza, por fin tenemos la oportunidad de proteger a quienes han sobrevivido», destacó en el comunicado el representante de UNICEF en Palestina, Jonathan Veitch.

Durante la campaña, en la que participarán 600 médicos y otros trabajadores sanitarios, se examinarán posibles síntomas de malnutrición y los casos graves y moderados serán tratados.

Las vacunaciones se llevarán a cabo en 149 instalaciones sanitarias y en 10 unidades móviles en Gaza, aunque UNICEF y la OMS trabajan también en la rehabilitación de 35 centros de salud destruidos total o parcialmente durante el conflicto para poder expandir los lugares de atención.

Las agencias de la ONU subrayaron que para garantizar el éxito de esta campaña es vital que haya un total cumplimiento del alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre pero en el que ha habido diversos incidentes violentos, incluyendo bombardeos israelíes. EFE

