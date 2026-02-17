Agentes antidroga incautan más de tres toneladas de marihuana en el occidente de Bolivia

2 minutos

La Paz, 16 feb (EFE).- La fuerza antidroga de Bolivia incautó tres toneladas de marihuana durante un operativo de rutina en una carretera situada en el departamento occidental de Oruro, informó este lunes el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

“Más de 3 toneladas de marihuana fueron secuestradas en el marco del Plan Carnaval con Seguridad”, señaló.

Justiniano mencionó que esto se produjo la noche del domingo en un puesto de control situado en la carretera que conecta la ciudad de Oruro con la población minera de Huanuni.

El viceministro precisó que un camión “intentó evadir el puesto de control y darse a la fuga”, lo que activó la intervención de los agentes antidroga.

“En la requisa se encontraron 79 bolsas de yute (costales) que contenían 3 toneladas, 211 kilos y 820 gramos de marihuana. Como resultado, se aprehendió a tres personas y se procedió al secuestro del motorizado”, añadió Justiniano.

El hallazgo fue calificado como una “incautación histórica” por el viceministerio.

El domingo, dicha repartición estatal, también informó sobre el decomiso de más de una tonelada de marihuana en estado seco en una operación efectuada en la zona norte de la ciudad central de Cochabamba.

Los agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) que patrullaban el sector identificaron a un hombre que intentó huir al verlos, por lo que fue retenido y requisado, según la misma fuente.

Durante la requisa, se detectó que la vestimenta del hombre estaba impregnada con olor a marihuana y, en una entrevista posterior, este admitió que en la vivienda donde residía había droga.

En el domicilio, los agentes encontraron en total 42 bolsas de yute que contenían paquetes con una sustancia verdosa que en la prueba de campo “arrojó resultado positivo para marihuana”, indicó el viceministerio.

Con la intervención del Ministerio Público, el hombre, de 66 años y de nacionalidad boliviana, fue detenido y la droga fue decomisada, con un peso total de 1,1 toneladas de marihuana en estado seco, mientras se investiga el origen y destino de la droga. EFE

grb/sbb