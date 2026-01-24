Agentes de inmigración disparan a otra persona en Mineápolis, según gobernador de Minesota

Washington, 24 ene (EFE).- El gobernador del estado de Minesota, Tim Walz, denunció que agentes de inmigración han disparado a otra persona en Mineápolis, el segundo incidente de este tipo en la ciudad después de que el 7 de enero oficiales de las mismas agencias mataran a tiros a una mujer, y pidió poner fin a las redadas ordenadas en la región por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump. EFE

