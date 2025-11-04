Agentes de migración de EEUU detienen a un pastor episcopal, pese a tener un estatus legal

2 minutos

Austin 4 nov (EFE).- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron en Texas (EE.UU.) a un pastor episcopal, originario de Kenia, pese a tener un estatus legal, según denunció este martes su diócesis.

El religioso, cuya identidad no ha sido revelada, fue interceptado por los oficiales cuando «volvía a su casa del trabajo» y tras «días de incertidumbre» su familia pudo ubicarlo en un centro de detención para migrantes a las afueras de Houston, según indicó la Diócesis Episcopal de Texas en un comunicado.

«Este sacerdote ha servido fielmente tanto a la Iglesia como al Estado de Texas. Oramos por su seguridad, por la tranquilidad de su familia y por un trato justo y humano mientras avanza este caso», dijo el reverendo C. Andrew Doyle, IX Obispo de Texas, en el escrito.

La iglesia aseguró que está trabajando con un equipo legal para buscar la «justicia y el entendimiento» en este caso, pidió a su comunidad dar apoyo en forma de oración y los líderes políticos de la región a apoyar al religioso detenido.

En una entrevista con el portal Religion News Servicie, Doyle dijo no saber por qué las autoridades detuvieron al pastor y añadió que tenía un estatus legal y un «permiso de trabajo».

La detención de esta figura religiosa se da en medio de la campaña del Gobierno de Donald Trump por aumentar los arrestos y deportaciones de migrantes en el país.

A pesar de que la Administración ha insistido en que están centrados en detener a los indocumentados, ciento de personas con un estatus migratorio legal en el país, incluyendo al menos 170 ciudadanos estadounidenses según una investigación del portal ProPublica, han sido arrestados por las autoridades en lo que va de año. EFE

us/gad