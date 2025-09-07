The Swiss voice in the world since 1935

Agentes detienen a paraguayo que intentaba llevar 3,2 kilos de cocaína a España

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Asunción, 7 sep (EFE).- Agentes de la Secretaría Nacional Antidroga (Senad) de Paraguay detuvieron este domingo a un ciudadano paraguayo cuando intentaba embarcarse en un vuelo hacia España y fue descubierto transportando 3,2 kilos de cocaína escondidos en la maleta, informó la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac).

El director de Aeropuertos de la Dinac, Rubén Aguilar, dijo a EFE que el pasajero fue detenido en el aeropuerto internacional de la ciudad de Luque, Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción.

Los agentes revisaron el equipaje del sospechoso y detectaron una sustancia repartida en diferentes paquetes escondidos en sus prendas de vestir.

El análisis posterior confirmó que se trataba de 3,2 kilos de cocaína, indicó la fuente.

El acta de la Senad señala que el destino final del pasajero, de 29 años, era Barcelona y que la fiscal antinarcóticos Deni Yoon Pak está a cargo del caso. EFE

ja/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR