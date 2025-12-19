Agosto dejó a Brasil en la cima de los Panamericanos Junior y de la Copa América femenina

4 minutos

Hernán Bahos Ruiz

Redacción Deportes, 19 ago (EFE).- Brasil extendió su dominio en el deporte continental en agosto, mes en el que festejó los títulos obtenidos en la Copa América femenina de fútbol disputada en Ecuador y en los II Juegos Panamericanos Junior celebrados en Asunción.

El país de dimensiones continentales mantuvo su buen pie en las principales competiciones futbolísticas de la región, al clasificar a cinco de sus clubes en los cuartos de final de las copas Libertadores y Sudamericana.

La Canarinha se impuso en una vibrante final a Colombia, que cayó en una decisión por cuarta ocasión.

Tras 120 minutos, el partido terminó empatado en el Estadio Rodrigo Paz de Quito. Amanda y Martha Vieira destacaron por Brasil, mientras que Linda Caicedo y Mayra Ramírez brillaron por Colombia.

En tanda de penaltis, luego de siete lanzamientos por equipo, las brasileñas celebraron y Martha agrandó su leyenda.

El octavo mes del año también permitió a Alex Palou arrasar en la Indycar Series de Estados Unidos y alcanzar su cuarto título.

Tras la hazaña de ser el primer español en ganar las 500 millas de Indianápolis en mayo, Alex Palou, de 28 años, extendió su dominio en la Indycar, pues el día 10 conquistó su cuarto título consecutivo.

La disputa por la corona finalizó después de superar en la decimoquinta fecha al mexicano Pato O’Ward, único rival que mantenía las posibilidades de arrebatarle el título.

Alcaraz y Swiatek, en la cumbre en Cincinnati

Otro español, Carlos Alcaraz, obtuvo su tercer título este año en un Masters 1.000 tras el abandono del italiano Jannik Sinner, entonces uno del mundo, al que le ganaba por 5-0 en el primer set en Cincinnati.

Entre las mujeres, Swiatek ganó el trofeo al imponerse en una hora y 49 minutos de duración a la italiana Jasmine Paoline por 7-5 y 6-4.

Swiatek, 2 del mundo, atesoró el título número 24 de su carrera. Curiosamente había celebrado hace apenas tres meses, el 31 de mayo, su cumpleaños número 24.

Brasil impone su ley en los Panamericanos Junior

La segunda edición transcurrió entre el 9 y el 23 de agosto y la delegación brasileña obtuvo 175 preseas, de esas 70 fueron de oro.

Estados Unidos con 142 metales, 54 de estos dorados, y Colombia con 115 (48 oros) completaron el podio.

Las delegaciones de México y Argentina también se destacaron como potencias emergentes en el continente.

Uno de los momentos más emotivos de la competencia fue el triunfo compartido por la brasileña Stephanie Balduccini y la colombiana Isabella Bedoya en natación. La organización debió dividir los oros y la foto final resultó ser el mejor ejemplo de deportividad.

Los Panamericanos Junior dejaron un saldo de 23 millones de dólares a la economía de la capital paraguaya.

Argentinos y brasileños se afianzan en la Libertadores…

La Copa Libertadores tuvo acción en la tercera y cuarta semana de agosto cuando se definieron los equipos clasificados para los cuartos de final.

Brasileños y argentinos establecieron mayoría.

Superada la instancia que reúne a 16 equipos quedaron establecidos unos emparejamientos de mucho morbo: River Plate contra Palmeiras, Vélez con Racing, Estudiantes de La Plata frente a Flamengo y Sao Paulo con Liga de Quito.

Y en una Sudamericana teñida de violencia

A la par de la Libertadores, de los octavos de final salieron victoriosos los brasileños Fluminense y Atlético Mineiro, los sorprendentes Alianza Lima peruano y Bolívar boliviano, el Lanús argentino, el Independiente del Valle ecuatoriano y el Once Caldas colombiano.

Pero no solo el fútbol arrojó noticias.

El 20 de agosto el encuentro entre el Independiente argentino y Universidad de Chile fue suspendido y luego cancelado por los brutales disturbios registrados en las tribunas del Estadio Libertadores de América de Avellaneda.

Según las autoridades los enfrentamientos dejaron un saldo de 111 detenidos y decenas de heridos de gravedad.

Independiente y Universidad de Chile tomaron acciones legales contra varios aficionados señalados de participar en la gresca. EFE

hbr/car

(foto)