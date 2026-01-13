Agotadas en 20 minutos las entradas para las semifinales y la final de Eurovisión 2026

Viena, 13 ene (EFE).- Todas las entradas sacadas este martes a la venta para las dos semifinales y la final de la 70 edición del Festival de Eurovisión, que se celebrará en mayo en Viena, se agotaron en menos de 20 minutos, informaron los organizadores del evento.

Según el ente público austríaco de radio y televisión ORF, las entradas para la gran final del 16 de mayo se vendieron en línea en 14 minutos, a partir de las 13.00 hora local (12.00 GMT), mientras que las entradas para las dos semifinales (12 y 14 de mayo) se agotaron en 20 minutos.

Para el director del Festival de Eurovisión, Martin Green, la respuesta del público «fue fenomenal», indicó la organización en un comunicado.

«Para todos aquellos que se registraron y no pudieron conseguir entradas para su espectáculo deseado, habrá más oportunidades a lo largo de la primavera», agregó Green.

Además, el director aseguró que «muy pronto habrá un anuncio emocionante” para todos aquellos que quieran vivir el festival “más cerca de su hogar», sin das más detalles.

El público podrá acudir al pabellón ‘Wiener Stadthalle’ de Viena para nueve espectáculos durante el 11 y el 16 de mayo: la gran final, las dos semifinales, tres ensayos generales nocturnos y tres ensayos por la tarde, enfocados a las familias.

En total, se pondrán a la venta unas 90.000 entradas para las nueve funciones, con un máximo de cuatro entradas por persona, y precios que oscilan entre 15 euros (para un ensayo por la tarde) y 360 euros (para la final).

En la próxima edición del Festival —boicoteada por cinco países, entre ellos España y Países Bajos, en protesta por la participación de Israel— participarán 35 países. EFE

