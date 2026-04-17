Agravan en Apelación la pena al director Ruggia por agresión sexual a una actriz menor

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París, 17 abr (EFE).- El director francés Christophe Ruggia fue condenado este viernes a cinco años de cárcel, de los que solo deberá cumplir dos y podrá hacerlo en arresto domiciliario, por las agresiones sexuales cometidas contra la actriz Adèle Haenel cuando era menor.

Se trata de una condena algo superior a la dictada en primera instancia en febrero de 2025 por los mismos hechos, que era de cuatro años de cárcel, dos de ellos exentos de cumplimiento, pero inferior a la que había solicitado la Fiscalía, que reclamó tres años de prisión efectiva, en arresto domiciliario, para el realizador.

Ruggia, que en la actualidad tiene 61 años y que desde que en 2019 apareció la primera denuncia ha negado los hechos, tiene la posibilidad todavía de recurrir la sentencia al Tribunal Supremo.

Haenel tenía entre 12 y 14 años cuando en 2002 participó en el rodaje de ‘Les diables’, de Ruggia, que le propuso acudir a su domicilio los sábados para mejorar su técnica interpretativa.

Fue allí donde tuvieron lugar las agresiones sexuales, según la denunciante, que inició un caso que se ha convertido en uno de los emblemas del ‘MeToo’ en el cine francés y abrió la puerta a otras denuncias.

Entre ellas la presentada contra Gérard Depardieu, uno de los monstruos sagrados del cine francés, sentenciado en mayo de 2025 a 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento por agredir a dos trabajadoras durante un rodaje en 2021, la primera condena en contra de un actor que acumula numerosas denuncias.

Haenel, que abandonó la pantalla tras presentar la denuncia contra Ruggia, dejando tras de sí 34 títulos en cine y televisión, mostró su combatividad en 2020, cuando abandonó de forma sonora la gala de entrega de los premios César del cine francés en protesta por el galardón otorgado a Roman Polanski, también acusado de abuso de menores. EFE

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