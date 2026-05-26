Agricultores arroceros de Perú cumplen segundo día de paro exigiendo mejores precios

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Lima, 26 may (EFE).- Cientos de agricultores arroceros de Perú, principalmente de la región norteña de Piura, fronteriza con Ecuador, cumplen este martes el segundo día de un paro indefinido que exige a las autoridades que declaren al sector en emergencia y establezcan mejores precios por su producto.

Los arroceros bloquearon varias de las principales carreteras de sus jurisdicciones y exigen la llegada del ministro de Agricultura, Felipe Meza, para que se establezca una mesa de diálogo.

Al respecto, el presidente de la Federación de Agricultores Piura-Tumbes, Rogelio Silva, afirmó en la emisora peruana RPP que es «una tremenda burla» que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) haya señalado en un comunicado que se compró 410 toneladas de arroz nacional por más de 1,4 millones de soles (unos 410.000 dólares).

El dirigente dijo que les ofrecen un «precio irrisorio» por sus productos y remarcó que plantean una mesa de diálogo «para poder darle solución al problema que se ha originado a nivel nacional y a nivel de todas las regiones».

Silva aseguró que solo en la región de Piura se producen miles de toneladas de arroz y responsabilizó a las autoridades por no establecer un promedio de precios a nivel nacional.

Los agricultores sostienen que los molineros ofrecen actualmente pagar 41 soles (unos 12 dólares) por cada saco de 50 kilos de arroz, cuando antes se les pagaba 75 soles (21,9 dólares), y ahora ellos piden que ese precio sea, cuando menos, de 90 soles (26,3 dólares).

«¿Cuál es el motivo? Que hemos comprado el abono demasiado caro. La bolsa de urea a 160 soles (46,9 dólares) y el saco de sulfato a 85 soles (24,9 dólares)», subrayó Silva antes de añadir que la inversión que han hecho en cada caso fluctúa entre 10.000 soles (2.932 dólares) y 20.000 soles (5.865 dólares).

La paralización que cumplen los arroceros también generó este martes protestas de agricultores en regiones amazónicas como Ucayali y San Martín, donde se registró el bloqueo de carreteras.

Al respecto, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) reportó bloqueos por parte de pobladores en diferentes vías de las regiones norteñas de Piura y San Martín, la central de Huánuco y en la sureña Puno.

El Ministerio aseguró este lunes en un comunicado que la atención a la paralización de los agricultores arroceros «viene siendo abordada como prioridad» por el Gobierno y que se ordenó que todas las entidades públicas den prioridad a «la compra de alimentos a la agricultura familiar».

Además, señaló que la Policía realiza operativos para combatir el comercio desleal y que comisiones gubernamentales buscan agilizar el registro de agricultores y «viabilizar infraestructura de riego» para que estos puedan acceder a créditos y financiamiento del Estado.

El Ministerio destacó que los canales de diálogo político y técnico «se mantienen permanentemente abiertos al más alto nivel» para atender las demandas «de manera formal y legal dentro del marco institucional». EFE

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