Agricultores cortan vía férrea y mantienen bloqueos en carreteras del suroeste de Francia

París, 16 dic (EFE).- Los agricultores franceses movilizados desde hace varios días en contra de la gestión gubernamental de la lucha contra la dermatosis nodular contagiosa, en especial por el sacrificio de los rebaños cuando se detecta un caso positivo, cortaron este martes la vía férrea entre Toulouse y Narbona mientras mantienen los bloqueos en varias autopistas de la región.

Una protesta de agricultores cerca de Villefranche-de-Lauragais (Alto Garona) interrumpió el servicio ferroviario entre Toulouse y Narbona en la línea Burdeos-Marsella este martes, según anunció el Servicio Nacional de Ferrocarriles (SNCF, en sus siglas en francés) de Francia.

Mientras tanto, el tráfico por carretera continúa por cuarto día consecutivo con importantes interrupciones en el suroeste, con bloqueos continuos en la A9 y la A54, y probables cortes en la A7, la A8 y la A61, informó este martes Vinci Autopistas en su página web.

Desde el pasado viernes, debido a la presencia de manifestantes y derrames de objetos en las carreteras, el tráfico se ha visto interrumpido con varios cierres de autopistas, por lo que el suroeste de la red continúa «gravemente» afectado, señalaron los gestores de las autovías de la región.

También se están produciendo otros bloqueos, especialmente en el departamento de Gard, donde todos los enlaces de la A9 y la A54 están afectados, según Vinci Autopistas, que advirtió de que es posible que se produzcan más cortes en las próximas horas en varias rutas, que «podrían interrumpir significativamente el tráfico de esta mañana».

En particular, en las autopistas A8, A9, A89 y A20, señaló Vinci Autopistas al recomendar a los automovilistas comprobar el estado del tráfico antes de circular por la red, ya que podrían producirse nuevas interrupciones «en cualquier momento».

Dermatosis y Mercosur

En este contexto, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, convocó esta mañana una reunión para abordar las protestas agrícolas por la dermatosis nodular contagiosa que afecta al ganado, así como la oposición frontal del sector a la firma del acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con el Mercosur.

Asisten a la reunión, que comenzó a las 10.30 horas locales, los ministros de Agricultura, Annie Genevard; de Interior, Laurent Nuñez; de Justicia, Gérald Darmanin; de Relaciones con el Parlamento, Laurent Panifous; la de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin; de Comercio, Nicolas Forissier; de Europa, Benjamin Haddad; y la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon.

También se cursó invitación a los prefectos de los ocho departamentos del suroeste afectados por la dermatosis nodular contagiosa: Ariège, Aude, Gers, Alto Garona, Altos Pirineos, Landas, Pirineos Atlánticos y Pirineos Orientales.

Los agricultores que protagonizan la protesta difieren de la estrategia del gobierno de sacrificar sistemáticamente rebaños enteros de ganado en cuanto se detecta un caso de la dermatosis nodular, una enfermedad altamente contagiosa que afecta a los bovinos, y piden una vacunación masiva.

Pero el gobierno también se enfrenta a una nueva ola de indignación en el sector agrícola por la firma del acuerdo de libre comercio con el Mercosur, que los 27 Estados miembros de la UE deben aprobar esta semana por mayoría cualificada.

El acuerdo, que se ha estado negociando durante más de un cuarto de siglo con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, está previsto que sea firmado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el próximo día 20 en la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, en Brasil.

Sin embargo, Francia sigue oponiéndose al acuerdo. El lunes por la noche en Berlín, Emmanuel Macron fue «muy claro con la presidenta de la Comisión y el presidente del Consejo Europeo (Antonio Costa) en que las medidas actuales son insuficientes para proteger a los agricultores franceses», indicó su entorno este martes.

Francia aboga por posponer hasta 2026 la votación prevista para esta semana en el Consejo Europeo, pero la Comisión Europea rechazó de la solicitud del presidente francés este lunes, con el argumento de que este acuerdo es «de suma importancia para la Unión Europea», por «razones económicas, diplomáticas y geopolíticas». EFE

