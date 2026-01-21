Agricultores de la UE celebran que la Eurocámara lleve el acuerdo con Mercosur al TJUE

Bruselas, 21 ene (EFE).- Las organizaciones de agricultores europeos celebraron este miércoles la votación «crucial» del Parlamento Europeo, que ha dado luz verde a remitir el acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE, lo que ha mostrado, según consideran, «lo divisivo que es» el pacto.

«La votación crucial de los eurodiputados valida las legítimas preocupaciones y la movilización de la comunidad agrícola de la UE. El resultado de la votación en el Parlamento Europeo sobre la remisión del acuerdo del Mercosur al TJUE muestra claramente lo divisivo que es este acuerdo», aseguraron hoy las cooperativas agroalimentarias europeas, agrupadas en el Copa-Cogeca, en un comunicado.

También destacaron que esta decisión demuestra que los eurodiputados han encontrado «sentido» a los argumentos presentados por la comunidad agrícola, «que solo exige equidad».

Para el campo europeo, el acuerdo aprobado por los Veintisiete el pasado 9 de enero por mayoría cualificada socava la competitividad del sector agrícola de la UE porque los productores de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) no están sujetos a las mismas regulaciones y estándares que los europeos.

«Los agricultores y las cooperativas agrícolas europeas son los primeros en pagar las consecuencias de las turbulencias y el malestar geopolítico. Un comercio justo y equilibrado, coherente con las políticas internas, debe ser una certeza, incluso en tiempos de incertidumbre. La política comercial no puede seguir premiando estándares más bajos mientras se exige a los agricultores europeos que hagan más con menos», señalaron en el comunicado.

Tras la paralización de la ratificación del acuerdo, los agricultores reclaman ahora al Ejecutivo comunitario que «invierta en un sector que se encuentra en la base misma del proyecto europeo».

En su opinión, priorizar a los productores comunitarios impulsará la economía de la UE al «contribuir a una balanza comercial agroalimentaria positiva» y «sustenta a las comunidades rurales, a la vez que proporciona a los ciudadanos alimentos seguros, nutritivos y de alta calidad».

Los ecologistas ven «esencial» la revisión jurídica

La oficina europea de Greenpeace, por su parte, consideró que el respaldo de la Eurocámara ha dejado claro las «serias dudas» que hay sobre este acuerdo «tóxico».

«Dadas las numerosas cuestiones planteadas por los expertos legales, es esencial una revisión del Tribunal de Justicia», dijo Lis Cunha, activista de Greenpeace, en un comunicado.

La organización ecologista reclamó a la Comisión Europea y los gobiernos nacionales que «respeten estas preocupaciones» y que aguarden a la respuesta del TJUE antes de proceder con la ratificación.

«Sería escandaloso que la Comisión impulsara planes antidemocráticos sin precedentes para aplicar provisionalmente el acuerdo comercial antes de que el Parlamento haya dado su aprobación», indicó.

La decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo al TJUE para que revise si es compatible con los tratados europeos fue aprobada por una estrecha mayoría: 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones.

Esta votación paraliza en la práctica la tramitación del pacto entre la UE y el Mercosur hasta que los jueces dicten su opinión, lo que suele alargarse entre 18 y 24 meses. EFE

